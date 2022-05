Russisk hackergruppe truer med å påvirke Eurovision-resultatene

Et DDoS-angrep, også kjent som et tjenestenektangrep, er et type cyberangrep som hindrer at noen eller noe får tilgang til informasjon eller ressurser de vil ha tilgang til. Det fungerer for eksempel slik at et mål oversvømmes med så mye informasjon at man ikke får tilgang til nettsiden. Annen informasjon kommer ikke gjennom.