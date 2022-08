Karpe om egen «homse»-ordbruk: − Veldig ubehagelig

Fem av seks Karpe-album inneholder bruk av homofobiske skjellsord. Skeiv Ungdom ber rapduoen endre tekstene.

I syv låter bruker Karpe nedsettende ord om homofile. Blant andre i kjente hiter som «Vestkantsvartinga» og «Toyota’n til Magdi».

Alle de fem første albumene inneholder bruk av skjellsord som «gay», «homo», «homser» og «bøg».

– Karpe bør ta ansvar for ordbruken sin, akkurat som alle andre som bruker nedsettende ord om grupperinger i samfunnet. Disse holdningen fantes i 2006 og de finnes fremdeles i dag, sier Jane-Victorius G. Bonsaksen, leder i Skeiv Ungdom.

Karpe, som lørdag rundet sine ti utsolgte Spektrum-konserter, sier nå at de hadde en «pubertal idé om humor».

Men de påpeker også at «hele» Norge sang med.

– Det er rart å tenke på at musikk med den språkbruken og en så pubertal idé om humor fikk såpass mye spilletid på radio for ti år siden. Og det uten at omtrent noen reagerte, skriver de til VG.

SPEKTRUM-KONGER: Nylig gjennomførte Karpe ti utsolgte konserter i Oslos storstue, og har høstet mange lovord og gode anmeldelser.

«Jævla homse, ass»

I en oversikt VG har gjort er det funnet minst syv sanger som inneholder ett eller flere homofobiske uttrykk.

Det gjelder albumene «Rett fra hjertet» (2006), «Fire vegger» (2008), «Aldri solgt en løgn» (2010), «Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden» (2012) og «Heisann Montebello» (2016).

Strømmetjenesten Spotify kategoriserer Karpes siste utgivelse, «Omar Sheriff» som en EP - og ikke et selvstendig album.

Her er to utdrag fra Karpes hitlåt «Vestkantsvartinga»:

«Begynte å pakke bagen min, flytter til, mmm, Romsås

Gutta så på meg og tenkte hmm, jævla homse ass». «Kikker på meg rart, har aldri sett en farga mann før

Vi sparker deg til Tarka mens vi banker opp en annen bøg».

WAY BACK: Arkivbilde fra 2008, samme år da «Vestkantsvartinga» ble sluppet. De har siden oppstart vunnet en rekke priser, blant annet Spellemann og P3 Gull.

I en annen populær utgivelse fra 2012, «Toyota’n til Magdi», blir det sunget følgende:

«Et system som pumper, tuter på rumper

Ikke noe homsegreier som den bilen du eier

Ikke noe homsegreier som den bilen du eier»

Les utdrag fra de andre sangene i bunnen av saken.

Skeiv Ungdom ber Karpe ta grep

Jane-Victorius G. Bonsaksen mener det er synd at Karpe bruker nedsettende ord og karakteristikker om skeive i sine sangtekster.

– Karpe, som er så store forbilder for å mange, har makt i samfunnet og er med på å påvirke unge og voksne over hele landet. Vi forstår at de er et resultat av sin egen samtid og ikke er unike i å bruke ord som «homo» og «homse» på en nedsettende måte. Det er det altfor mange som har gjort og fremdeles gjør, mener hen.

SKUFFET: Jane-Victorius G. Bonsaksen er leder i Skeiv Ungdom. Hen reagerer også på at Mette Hanekamhaug, som da var 25 år, ble harselert med i låten «Toyota’n til Magdi».

Tidligere i år har store internasjonale artister som Beyoncè og Lizzo endret sangtekster, fordi de inneholdte krenkende ord om personer med funksjonsnedsettelse.

Skeiv Ungdom-lederen vil helst se at rapduoen følger deres fotspor.

– Vi håper at Karpe kan gjøre som Lizzo og Beyoncé, og endrer på tekstene. Det vil vise at de forstår at ord er mektige, og at ord kan føre til handling, samt vise at de har vokst og ikke står for negative holdninger mot skeive og andre minoriteter.

Også andre store artister og musikkgrupper har gjort lignende endringer.

ALLY: – La oss gjøre én ting klart: Jeg har aldri lyst til å promotere nedsettende språk, sa popartisten Lizzo da hun fikk kritikk for ordet «spaz».

Bonsaksen mener at det alltid skal være rom for endring og vekst. Også for Karpe.

Hen sier at Skeiv Ungdom heier på alle som viser vilje til å vise vekst og endre på sine stereotypiske fordommer og utdaterte holdninger.

– De kan vise at de er sanne allierte, spesielt i en tid som nå hvor våre rettigheter er under press og vi i det skeive miljøet nylig ble utsatt for og var mål for terror basert på hvem vi er, skriver hen i e-post til VG.

Karpe: – Ubehagelig

Karpe består av Chirag Rashmikant Patel (38) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (38).

De forteller i en skriftlig fellesuttalelse, gjennom sitt PR-selskap Little Big Sister, at de synes det er ubehagelig å lytte til sine gamle verk:

– Hele rapsjangeren var drøy allerede den gangen, så med dagens øyne kan det jo være veldig ubehagelig å høre gamle tekster. Både norske og internasjonale. Inkludert våre egne.

NYE I GAMET: Arkivbilde av duoen fra 2006. Samme år albumet «Rett fra hjertet» ble utgitt.

Karpe er forelagt kritikken fra Skeiv Ungdom, og sier de ikke kommer til å endre tekstene.

– Kunst er et bilde av en tid, det gjelder også musikk. Vi kommer ikke til å endre på gamle låter, men både vi og sjangeren er i konstant utvikling. Det siste vi er hypp på å bli er de folkene som nekter å lytte, så vi møter gjerne Jane-Victorius for en prat.

– Det er en selvfølge for oss at alle voksne mennesker skal få elske hvem de vil, uten å måtte oppleve hets og sjikane. Det har alltid vært vår holdning, skriver Karpe videre.

Duoen skriver også at de har lært mye gjennom den over 20 år lange karrieren:

– Vi kjenner naturligvis best til vår egen sjanger, og der har det vært en liten læringsrevolusjon i hvilke ord som er ok å bruke. Ikke bare med tanke på homofile, men også når det gjelder kvinner og de med nedsatt funksjonsevne.

ANGRER?: Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i den prisbelønnede rapgruppen Karpe ser tilbake på gamle låter med en sur mine.

En av låtene hvor ordet «bøg» er nevnt, er «Attitudeproblem». Denne har Karpe tidligere sagt er misforstått. I 2016 fikk de kritikk for å ha brukt ordet «jøde» i samme låt.

– Jeg ramser opp ord som dessverre blir brukt som skjellsord i samfunnet. Også poengterer jeg ordrett at det ikke er det jeg mener, skrev Abdelmaguid da i et Instagram-innlegg som nå er fjernet.

I et nylig intervju med Look North Studio kalte Patel låten derimot for «et veldig svakt punkt» og «en låt som er helt tragic».