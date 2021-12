HØYDEPUNKTER: 2021 nærmer seg slutten, og TikTok har derfor samlet de beste videoene gjennom året.

Dette er årets beste TikTok-videoer

TikTok har lansert «Year on TikTok»-listen for 2021. Dette var de ti beste videoene på appen i år.

Av Maja Mathilde Nilsen

Publisert: Nå nettopp

På TikToks nettsider står det at årets beste videoer blant annet inneholder humor, mat og drikke og familievideoer.

– Noen av de beste videoene viste frem det komiske, atletiske og kunstneriske talentet i samfunnet. I tillegg var det imponerende dansebevegelser som skapte trender, og vi fikk se hvordan turnmesteren feiret OL-gull, skriver de.

Her er listen:

10. «Bro who got you smiling like that?»

Tiendeplass går til @zeddywills der han spør kompisen sin «Bro who got you smiling like that?». Dette skapte en av plattformens største lyder, og teksten ble remikset til en viral lyd.

9. Sunisa Lee feirer gullmedalje

Den olympiske mesteren Sunisa Lee feiret gullmedalje med å danse til Azaelia Bank's «Luxury». TikTok-videoen ga @sunisalee_ 7,2 millioner likerklikk.

8. «Here comes the boy»

På åttendeplass finner man @felixgabrielmusic sin versjon av «Here comes the boy», en sang basert på en kort jingle sunget av TikTok-brukeren @june_banoon.

7. «Please don't go»

@chaotticgoood kastet seg på «Please Don't Go»-trenden, som handler om å lage en video av deg selv og en venn som kjører – vanligvis mens du har på deg hårsjal i Hollywood-stil. Videoen gikk viralt, og har derfor gått inn til en syvendeplass for årets toppvideoer.

6. Den originale «Woman»- dansen

@tracy.ojs viste frem koreografien hennes til Doja Cats «Woman», som ble en av TikToks største dansetrender i 2021. Videoen har 25,6 millioner likerklikk.

5. Zach King forsvinner

@ZachKing er kjent for sine magiske videoer på TikTok. Videoen hvor han tilsynelatende forsvinner ned i et gatekunstverk, ga videoskaperen 16,9 millioner likerklikk.

4. Kunstnerhunden

@my_aussie_gal viser fram hunden sin som selv maler en blomst med bruk av munnen. Den kunstneriske hunden skapte engasjement, og fikk 30,7 millioner likerklikk.

3. «Restocks & refills»

I år har det å sortere, rydde og fylle opp krydder, mat og rengjøringsutstyr blitt en global trend på TikTok. Det var nettopp dette @_catben_ gjorde som resulterte i at hun gikk viralt på TikTok.

2. «Squishy» med nøtter i munnen

På andre plass er @chipmunksoftiktoks sin video av jordkornet «Squishy» som fyller opp munnen med en enorm mengde nøtter. TikTok-videoen endte med 34,5 millioner likerklikk.

1. Dronemannen

Den beste TikTok-videoen i 2021 var en dronefilmet video av @totouchanemu som danser til «Stay» av The Kid LAROI og Justin Bieber. Videoen har samlet 43,9 millioner likerklikk og over 313 millioner visninger.

