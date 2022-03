PIKNIK I PARKEN: Septetten Fieh har funnet sin palett – sonisk så vel som visuelt.

Plateanmeldelse: Fieh – «In the Sun In the Rain»: Soul ute, soul inne

ALBUM: SOUL/FUNK

Fieh

«In the Sun In the Rain»

(Jansen Records)

Lyttefest som spruter av musikalsk overskudd.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Til tross for at norsk jazz i en årrekke har gjort seg bemerket ute i verden, har det ikke vært fullt det samme trøkket innen tilstøtende sjangre som funk og soul her til lands.

Det gjorde debutplaten til souljazz-septetten Fieh – anført av den over gjennomsnittlig uttrykksfulle vokalisten Sofie Tollefsbøl – ekstra velkommen da den kom i 2019: «Cold Water Burning Skin» tilnærmet seg sjangeren via moderne helter som D’Angelo og Erykah Badu, samtidig som gruppens egenartede musikalitet fikk rikelig med spillerom.

Andrealbumet «In the Sun In the Rain» utvider bandets soniske palett. Her manøvreres det tilsynelatende uanstrengt mellom nittitallets nysoul, psykedelisk funk, orkestrert folk og progga takt- og melodiforståelse. Produsent Lars Horntveth skal nok ha noe av æren for det, men spillegleden til Tollefsbøl og resten av bandet er hørbar – og smittende.

Det hele oppleves deilig uforutsigbart. «Fast Food» parafraserer Ameries 2005-hit «1 Thing» på herlig vis, men har likevel plass til et nydelig steelgitar-parti underveis. Smånifse «Anger Management (Jesus)» høres ut som en Black Sabbath-ballade, mens påfølgende «Howcome» lener seg akkurat passe hardt mot arven etter det nigerianske trommegeniet Tony Allen.

Flere av platens sterkeste øyeblikk har vært tilgjengelige en stund: Ungdomshymnen «Grendehus Funkadelic» er akkurat like fantastisk som tittelen skulle tilsi (komplett med subtile, men magiske nikk til Steely Dans «Aja»), og «Telephone Girl» kan bli stående som den mest fengende låten om telefonvegring noensinne.

I den grad Fieh har noen akilleshæl, må det bli tekstene, som – tross tidvis svært morsomme observasjoner, ikke minst referansen til «MasterChef Australia» i «Fast Food» – ikke alltid befinner seg på samme slående nivå som musikken. Singelversjonen av «Telephone Girl» sparker dessuten enda hardere enn Halden-versjonen som er med på platen.

Men dette er smålig pirk. Det er egentlig bare å ta seg på so(u)lbrillene, lene seg tilbake og nyte.

BESTE LÅT: «Grendehus Funkadelic»