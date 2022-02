FRYKT FOR MISBRUK: Den russiske presidenten Vladimir Putin kan teoretisk sett utnytte til sin fordel en ny avtale med Netflix som trer i kraft denne uken.

Netflix kan bli brukt til russisk propaganda

Nye avtaleforpliktelser gjør at Netflix i Russland i teorien kan bli brukt til propaganda fra Kreml etter 1. mars.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Da inntrer nemlig nye bestemmelser i avtalen mellom den amerikanske strømmegiganten og statlige, russiske kommunikasjonsmyndigheter. Dermed øker også frykten for at Vladimir Putin og Kreml vil bruke kanalen til å spre propaganda og falske nyheter rundt den pågående krigen mot Ukraina, skriver Politico.

Bakgrunnen er at Netflix i Russland etter 1. mars havner i et register av audiovisuelle tjenester som kontrolleres av Roskomnadzor, det russiske reguleringsorganet av slike tjenester.

Dette er det samme registeret som blant annet Kreml-vennlige Channel One. Kanalens styreformann heter Sergey Naryshkin og er sjef for Putins utenriksetterretningstjeneste. I styret sitter også Putins tidligere pressesjef og assisterende stabssjef, Alexej Gromov.

Eksperter sier til Politico at det foreløpig virker usannsynlig at Netflix trekker sine tjenester fra Russland som har et stort potensiale for strømmetjenesten.

– Det er usannsynlig at de vil nekte å underordne seg de nye reglene og forlate Russland, sier Catalina Iordache til Politico.

Iordache har spesialisert seg på forretningssiden av strømmegiganten. Hun tror årsaken til at Netflix blir værende i Russland kan både være samarbeidet som Netflix allerede har med russiske National Media Group (NMG), og alle de økonomiske midlene som allerede er sprøytet inn i produksjonen av russisk innhold, som dramaserien «Anna K».

Avtalen mellom Netflix og NMG ble undertegnet i 2020 og skulle – ifølge de to selskapene – sette helt nye standarder for utenlandske strømmetjenester i Russland.

NMG eier for øvrig tyve prosent av det før nevnte, pro-Putin-selskapet Channel One.

Verken Politico eller VG har lykkes å få en kommentar fra amerikanske Netflix i denne saken.