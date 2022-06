SA JA: Popstjerne Britney Spears (40) og skuespiller Sam Asghari (28) giftet seg fredag i California.

Britney Spears gikk alene ned midtgangen

Poplegende Britney Spears beskriver bryllupet med skuespiller Sam Asghari som en drøm, til tross for enkelte vanskeligheter før fredagens seremoni.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Wow!!! Herlighet!!! Vi gjorde det!!! Vi giftet oss, skriver Britney på sin Instagram-konto.

Hun forteller at hun var nervøs, at dagen var spektakulær, til tross for noen vanskeligheter.

– Jeg fikk et panikkanfall, men så samlet jeg meg, forteller hun videre.

I posten sin takker hun også de som arbeidet i kulissene for at bryllupet ble som det ble, samt en takk til kjoledesigner Donatella Versace.

– Seremonien var en drøm og festen ble enda bedre, forteller hun.

Det skal ha vært en intim seremoni med 100 utvalgte slektninger og venner.

– Så mange utrolige mennesker kom til bryllupet vårt og jeg er fremdeles i sjokk, skriver Britney.

Hun lister opp noen av navnene, inkludert Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton og, selvfølgelig, Madonna.

Spears forteller at hun utover kvelden sang låta «Vouge» sammen med Madonna, før duoen gjenskapte det berømte MTV-kysset nesten to tiår senere.

BRYLLUPSFORBEREDELSER: Slik så det ut på tomten til popstjernen i Los Angeles bare dager før bryllupet.

Alene ned midtgangen

Spears sin bryllupsfotograf Clint Hufft forteller til underholdningsmagasinet ET at Spears gikk sola ned midtgangen.

– Hun kom i en hestevogn og gikk inn alene, til Elvis Presleys sang «Can’t Help Falling in Love», sier han til nettstedet.

Isfront i familien

TMZ skrev torsdag at Britneys storebror Brian Spears (45) var invitert, men ikke moren Lynne (67), faren Jamie (69) eller søsteren Jamie Lynn (31).

Britneys to tenåringssønner på 15 og 16 år skal heller ikke ha vært til stede, ifølge advokaten til barnefar og eksmann Kevin Federline.

Det har vært isfront i Spears-familien i kjølvannet av det omstridte vergemålet som Britney fikk rettslig hjelp til å løsrive seg fra før jul i fjor.

Eksmann forsøkte å storme bryllupet

Fredag morgen ble Britneys barndomskamerat og eksmann Jason Alexander pågrepet av politiet under et forsøk på å kræsje bryllupet til den tidligere kjæresten.

Han direktesendte selv hendelsen på sin Instagram-konto.

Ifølge TMZ ble siktet for å ferdes på andres eiendom uten tillatelse, vandalisme og vold i forbindelse med hendelsen. Det endte i besøksforbud, og han skal fremdeles sitte i politiets varetekt.

De to var så vidt gift etter et bryllup i Las Vegas i 2004, men det tok bare 55 timer før ekteskapet ble annullert. Alexander har hele tiden hevdet at det var moren og manageren som sto bak annulleringen.