SISTE SENDING: Denne uken har Trond Viggo Torgersen sin siste sending som ansatt i NRK.

Trond Viggo Torgersen slutter i NRK

– For meg er det ikke en slutt . Det er som en post i en orienteringsløp, og så skal jeg videre, sier Trond Viggo Torgersen til VG før sin siste arbeidsdag i NRK.

Trond-Viggo Torgersen (70) slutter i NRK, melder Medier24.

Han fyller 70 år i dag, 14. juni, og det er i henhold til NRKs regler at ansatte må gå av med pensjon.

Den ferske 70-åringen gir blid og fornøyd uttrykk for at han tar overgangen med knusende ro, da VG snakker med han tirsdag formiddag.

– For meg er det ikke en slutt. Det er som en post i en orienteringsløp, og så skal jeg videre. Det er litt sårt at jeg mister kollegene mine i Nitimen, fordi det er en hyggelig arbeidsplass. Men jeg skal fortsette å gjøre alt det jeg har gjort bortsett fra Nitimen, sier den kjente TV-profilen til VG.

LEGENDE: 47 år i statskanalen har gjort Torgersen til en levende legende for flere generasjoner TV-tittere.

Mer frihet

Fra nå av blir det ifølge Torgersen mer tid på scenen, mer tid til å snakke om den ferskeste av bøkene hans, og enda flere planer som kan nå flere. Han blir frilans for ulike oppdragsgivere.

– Jeg synes dette er fint. Nå har jeg ikke arbeidstid og redaksjonsmøter og slikt. Da kan jeg også litt spontant dra å besøke datteren min i Danmark. Det er litt mer frihet til å bestemme selv, sier han fornøyd.

Når Torgersen har sin siste dag i NRK den 17. juni, har han vært ansatt i statskanalen i 47 år.

– Mine veier gjennom NRK har vært fabelaktige. Mange tøffe tak, men mest glede og mye latter, skrev Torgersen på sin hjemmeside etter sin siste Nitimen-sending tidligere denne måneden.

Info FAKTA: TROND VIGGO TORGERSEN * Født 16. juni 1952 * Utdannet barnelege. * Kjent TV-personlighet gjennom en rekke NRK-program, blant annet Halvsju, Kroppen, Nesten Voksen samt barne-TV-opptredener med figuren Flode. * Programleder på radio for kjente programmer som Nitimen og 20 spørsmål. * Barneombud fra 1989 til 1995. * Har gitt ut flere plater. Vant Spellemannprisen i kategorien barneplate i 1981. Vis mer

Alle aldre i seg

For uten om å være en hel generasjons TV-onkel og barneombud, er Torgersen også utdannet lege. At kropp og sjel eldes, lever han godt med.

– Jeg lærer meg å si at jeg er gammel, men samtidig er jeg både barn og ungdom og voksen. Jeg samler opp ulike friheter fra forskjellige aldre. Så lenge jeg har funksjon så kan jeg heldigvis spille på spekteret av ulike aldre og erfaring i meg. Det er fint å ha med seg når jeg skal inn i en nye fase. Med alderen kommer en annen måte å se verden på, litt roligere, sier Torgersen til VG.

– Har du noen råd til andre som kanskje står i samme fasen av livet?, spør VG.

– Bare se på det som en overgang. Så kommer det jo an på hvordan du takler overganger. For noen er det ganske alvorlig. Men det er mye viktigere med de helsemessige overgangene, at noen blir syk eller kommer ut for en ulykke. Det er en mye større ulykke enn å gå av med pensjon.

Torgersen har de siste dagene mottatt mange meldinger fra folk som uttrykker takknemlighet for innsatsen han har gjort gjennom et langt arbeidsliv.

– Det vil jeg gjerne takke for. Det betyr veldig mye for meg, langt mer enn det å være eller ikke være ansatt, sier Torgersen.