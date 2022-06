JUBILANT: Prinsess4e Ingrid Alexandra.

Disse skal feire prinsesse Ingrid Alexandra på Slottet fredag

Her er listen over kongelige og gjester fra det offisielle Norge som har takket ja til å være til stede ved kongen og dronningens gallamiddag for prinsesse Ingrid Alexandra 17. juni.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Slottet kunngjorde gjestelisten til prinsessens forsinkede 18-årsmarkering onsdag. Nyforlovede prinsesse Märtha og Durek Verrett er med.

Gallamiddagen på Slottet arrangeres dagen etter regjeringens feiring i Deichmans hovedbibliotek torsdag.

Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar, men feiringen måtte settes på vent på grunn av pandemien.

Disse skal feste på Slottet fredag:

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra

Marius Borg Høiby

Prins Sverre Magnus

Prinsesse Märtha Louise

Durek Verrett

Maud Angelica Behn

Leah Isadora Behn

Emma Tallulah Behn

Prinsesse Astrid, fru Ferner

Marit Tjessem

Danmark:

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Frederik

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mary

Sverige:

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Viktoria

Hans Kongelige Høyhet Prins Daniel

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Estelle

Hans Kongelige Høyhet Prins Oscar

Les også Stenger Deichmans hovedbibliotek for å feire prinsesse Ingrid Alexandra Oslos hovedbibliotek stenger dørene førstkommende torsdag for alle andre enn dem som skal feire prinsessens 18-årsdag…

Nederland:

Hans Majestet Kong Willem-Alexander

Hennes Majestet Dronning Maxima

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Catharina-Amalia – Fyrstinne av Oranien

Belgia:

Hennes Majestet Dronning Mathilde

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Elisabeth – Hertuginne av Brabant

Spania:

Hans Majestet Kong Felipe

Luxembourg:

Hans Kongelige Høyhet Arvestorhertug Guillaume

Hennes Kongelige Høyhet Arvestorhertuginne Stéphanie

Hans Kongelige Høyhet Prins Charles

Øvrige kongelige:

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Pavlos – Hertug av Sparta

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Marie Chantal

Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Olympia

Hans Kongelige Høyhet Prins Constantine

Hans Kongelige Høyhet Prins Aristides

Hans Kongelige Høyhet Prins Kyril

Katharine Jibba Butler

Hennes Høyhet Prinsesse Mafalda Cecilia Prelavska

Hennes Høyhet Prinsesse Olimpia Preslavska

Hans Høyhet Prins Tassilo

Rosario Nadal

Det offisielle Norge:

Stortingets President Masud Gharahkhani

Statsminister Jonas Gahr Støre

Høyesterettsjustiarius Toril Marie Øie

Statsråd Trygve Slagsvold Vedum

Utenriksminister Annikken Huitfeldt

Statsråd Anne Beate Tvinnereim

Statsråd Bjørn Arild Gram

Statsråd Kjersti Toppe

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik

Statsråd Marte Mjøs Persen

Statsråd Sandra Borch

Statsråd Emilie Enger Mehl

Statsråd Terje Aasland

Parlamentarisk leder Rigmor Aaserud

Parlamentarisk leder Erna Solberg

Parlamentarisk leder Sylvi Listhaug

Parlamentarisk leder Marit Arnstad

Parlamentarisk leder Guri Melby

Parlamentarisk leder Une Bastholm

Stortingsrepresentant Irene Ojala

Plenumsleder Tom Sottinen

Ekspedisjonssjef Tormod C. Endresen

Statsforvalter Per Arne Olsen

Ordfører Marianne Borgen

Ordfører Jonas Andersen Sayed

Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen

Politidirektør Benedicte Bjørnland

Biskop og Preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit

Leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssyssamfunn STL, Trond Enger

Styreleder Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye

Utenriksråd Tore Hattrem

Norske organisasjoner:

Styreleder Margrete Bjørge Katanasho - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU

Styreleder Ingvild Melvær Hanssen - Miljøagentene

President i brettforbundet Ola Keul - Brettforbundet

Frikjører Hedvig Wessel - Skiforbundet

Leder Edvard Botterli Udnæs - Elevorganisasjonen

Leiar Frida Pernille Mikkelsen - Norsk målungdom

Generalsekretær Ingvild Østli - Unge funksjonshemmede

Leder Jane-Victorius G. Bonsaksen - Skeiv ungdom

Redaktør Sumaya Jirde Ali - Feminist/FETT

Kunstner Sandra Mujinga

Leder landsrådet Solveig Ugland - Norges Røde kors ungdom

Generalsekretær Karoline Andaur - WWF

Leder Naja Amanda Lynge Møretrø - Changemaker Norge

Leiar Landsstyre Anna Nes - DNT ung

Leder Elle Rávdná Näkkäläjärvi - Sametingets ungdomspolitiske utvalg

Det diplomatiske korps:

Ambassadør Maw Maw

Ambassadør Ulla Cecilia Björner

Ambassadør Louise Bang Jespersen

Ambassadør Henri Schumaker

Øvrige gjester er familie og venner.