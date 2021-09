HAR OPERERT: Amy Schumer på rød løper i 2017.

Fjernet livmor grunnet endometriose

Skuespiller og komiker Amy Schumer (40) la seg under kniven for å bli kvitt de voldsomme smertene.

Av Vilde Elgaaen

– Det er morgenen etter operasjonen min for endometriose, og livmoren min er ute, sier Schumer i en Instagram-video fra sykesengen.

Skuespilleren har slitt med store smerter grunnet endometriose, som er en tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren.

Endometriose kan føre til både blodcyster og vevsflekker der de ikke skal være, unormal blødning og store smerter. Mellom seks og ti prosent av dem med livmor har den kroniske sykdommen.

Ikledd sykehuskjortel forteller Schumer i videoen at legene fant endometriosevev på blindtarmen også, som førte til at de valgte å fjerne den.

– Legene fant 30 flekker med endometriose. Han tok blindtarmen min fordi endometriosen hadde angrepet den, sier hun videre.

I teksten under et bilde av seg selv i nevnte kjortel, skriver hun at «om du har veldig smertefull menstruasjon, kan du ha endometriose».

Schumer fikk sitt første barn med ektemannen Chris Fischer (41) i mai i 2019, en sønn som fikk navnet Gene David.

I august 2020 snakket hun om det å prøve for et barn nummer to på Sunday today with Willie Geist, ifølge People.

– Vi gjorde IVF, og IVF var veldig tøft for meg. Jeg tror ikke jeg kan gå gjennom en runde med det igjen.

– Vi bestemte oss for at jeg ikke kan bli gravid igjen. Vi tenkte på en surrogat, men jeg tror vi skal la det være for nå, sa hun i fjor.