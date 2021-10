HAR BLITT FORELDRE: Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud ble kjent etter at de deltok på «Farmen» i 2018.

«Farmen»-paret har blitt foreldre

Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud har fått en liten sønn.

Av Siri Berge Christensen

«Livets største øyeblikk❤️Jeg er så forelsket i vår lille sønn og så inderlig stolt av Lene. Det er så vakkert å observere henne som mamma, hvordan hun tar vare på han og kjærligheten hun gir.» skriver Tonje Garvik på sin Instagram fredag formiddag.

«Hjertet mitt sprenger av stolthet og kjærlighet til den lille sønnen vår som kom til verden 27.09. Tassen var 3490g og 49cm lang, da han ble tatt med planlagt keisersnitt» fortsetter hun.

I april ble det kjent at de tidligere «Farmen»-deltagerne Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud venter sitt første barn.

Det er Sleperud som er gravid, og da graviditeten ble kjent fortalte de at de valgte å gjennomgå IVF-behandling for å bli gravide.

«Det er nesten skummelt å si det høyt, for reisen hit har virkelig vært en emosjonell berg og dalbane» skrev Sleperud da hun delte nyheten.

Siden den gang har de delt hyppig om svangerskapet på sine sosiale medier.

Kort tid før termindato retter Garvik en stor takk og hyllest til sin gravide forlovede på sin Instagramprofil.

«Takk for alt du gjør for oss. For måten du har taklet svangerskapet på.» skrev hun blant annet.

Hun avslørte samtidig at de venter en liten gutt, og skrev at Sleperud kommer til «å være verdens beste mamma for lille tassen vår».

«Jeg klarer fortsatt ikke helt tro at jeg har en voksende baby i magen som vi snart skal passe på resten av livet! Det er rart, men samtidig helt fantastisk å tenke på» skrev Sleperud på Instagram i juli.

Paret ble kjent da de deltok i «Farmen» i 2018. Da holdt de forholdet hemmelig i åtte uker mens de levde på «Farmen»-gården. Da hadde de vært kjærester i to år.

I 2019 sjokkerte Garvik publikum i salen under Gullruten da hun fridde til Sleperud. Nå har de altså blitt en familie på tre.