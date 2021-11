TIKTOKER: Bryce Hall er populære på sosiale medier. Han ble kjent da han tidligere var kjæreste med en av verdens største tiktokere, Addison Rae.

Bryce Hall ut mot Paul-brødrene

I en ærlig spørsmålsrunde med fansen forteller tiktoker Bryce Hall at Paul-brødrene Jake og Logan er de mest sjokkerende og «two faced» influencerne han vet om.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

«Two faced» kan oversettes til falsk eller hyklersk på norsk.

Spørsmålsrunden hadde Hall sammen med youtuber Tana Mongeau, som har datet Jake Paul.

Nå florerer bilder av Monageu og Hall hånd i hånd på internett. De to var også med hverandre på Halloween. Romanseryktene har svirret en stund, men foreløpig har ikke de to influencerne bekreftet at de er et par.

– Jeg vil ikke starte en krangel eller noe, opplyser Hall, som selv tidligere datet tiktoker Addison Rae.

Han sier brødrene er de eneste han kan komme på.

– Fordi de alltid er hyggelig når jeg møter dem, men er frekke mot meg på nettet.

DATET: Tana Mongeau og Jake Paul datet i 2019.

Ikke overraskende

At Hall ikke er Paul-brødrenes største fan, skal visstnok ikke komme som en stor overraskelse, skriver nettstedet Dexerto.

Tidligere i år gikk en video av Hall og modellen Josie Canseco som kysser på fest viralt. Canseco er Logan Paul sin ekskjæreste. Selv om Paul ga uttrykk for at det ikke betød noe for ham, har de to internett-kjendisene ikke hatt den samme relasjonen siden før kysset.

Hverken Logan eller Jake har kommentert Halls uttalelse så langt.

Hvis du lurer på hvem Jakes ekskjæreste, Mongeau omtalte som mest «two-faced» er svaret sminke-influenceren James Charles.