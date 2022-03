Norsk artist siktet i omfattende tyverisak: − Han angrer dypt

Minst åtte personer er siktet i en omfattende tyverisak av designmøbler, kunstverk og luksusklær til en verdi av flere hundre tusen kroner. Blant de siktede er en mannlig norsk artist.

Mannen har sluppet flere album og vunnet priser. Av det VG kjenner til er han ikke tidligere straffedømt.

Nå er han ifølge VGs opplysninger siktet i en omfattende tyverisak som politiet har etterforsket siden våren 2021.

Tyveriene strekker seg over lengre tid og gjelder flere hendelser. Det er foreløpig uvisst hvor stor rolle han har i saken.

– Politiet ønsker ikke å gi noen uttalelse i saken per nå, da vi er i en avsluttende fase av etterforskningen, sier politiadvokat Nora Eek-Nielsen.

Det har ikke lykkes VG å få kommentar fra siktedes manager. VG har vært i kontakt med siktedes forsvarer, Mette Yvonne Larsen, som ikke ønsker å kommentere siktelsen.

Til NRK sier Larsen at artisten har tilstått alle forholdene, og angrer på det han har gjort.

– Han har tilstått alle forhold og angrer dypt på de aktuelle hendelsene. Han samarbeider nå godt med politiet og har bedt om tilståelsessak. Det har påtalemyndigheten samtykket til. Vi regner med at saken er avgjort om kort tid, sier Larsen.

Stjal foran ansatte

Det var før sommeren i fjor at politiet gikk til aksjon mot et større miljø som over lengre tid hadde drevet med omfattende tyverier av designmøbler, lamper og annet dyrt interiør.

Politiet uttalte den gangen at miljøet består av menn i 30-åra med norsk bakgrunn bosatt hovedsakelig i Oslo. Noen er ukjent for politiet, mens andre er tidligere straffedømt.

Tyveriene fremsto som godt planlagt.

I åpningstiden gikk tyvene inn i butikker og kontorlokaler i Oslo, og bar med seg store mengder designmøbler, ifølge politiet. Noen ganger skjedde tyveriene under ansattes påsyn.

– Større gjenstander som stoler og lamper har de ikke brydd seg med å skjule. De har rett og slett gått rett inn i butikker eller kontorlokaler i åpningstiden og båret stoler eller annet interiør ut av lokalene. Noen ganger under ansattes påsyn, sa politiadvokat Eek-Nielsen i forbindelse med aksjonen i fjor.

Verdier for hundretusener

Politiet anslo i fjor sommer verdien på varene til å være verdt flere hundre tusen kroner. To Bjarne Melgaard-verker til en verdi på 200.000 kroner var i november fortsatt savnet, ifølge TV 2.

Enkelte av personene mistenkes også for tyverier av mindre gjenstander som solbriller og luksusklær.

Gjerningspersonene har stjålet gjenstander til bruk i egne hjem, men de har også solgt videre på auksjoner og nettsteder.

Tyveriene har skjedd hovedsakelig i Oslo. Det skal også ha blitt undersøkt om miljøet også har operert i andre deler av Norge, samt i utlandet.

DYRE MØBLER: Minst åtte personer er siktet etter det politiet beskriver som omfattende tyveri av stoler, lamper og annet dyrt interiør.

Ransakte boliger

Totalt åtte personer ble siktet i fjor sommer. Fire av dem ble pågrepet og varetektsfengslet i to uker.

Boligene til de fire ble ransaket, og det ble beslaglagt dyre interiørartikler for flere hundre tusen kroner.

I ettertid har ytterligere en person blitt siktet, ifølge TV 2.

Det er uvisst når artisten ble siktet i saken. Han var ikke blant dem som ble pågrepet og fengslet.

En av de pågrepne, en mann i 40-årene, hadde tilknytning til miljøet som var involvert i Nokas-ranet i 2004.

I 2006 ble han dømt for forsøk på grovt tyveri etter at han sammen med en Nokas-dømt ble tatt på fersken da de forsøkte å stjele en betydelig mengde narkotiske tabletter.

Ved Norsk Medisinaldepots i Oslo forsøkte de å sage seg gjennom taket med en betongsag for å bortta minst 840.000 narkotiske Rohypnol-tabletter.

– Han erkjenner delvis straffskyld, sier hans forsvarer Øystein Storrvik.

Advokat Annette Barlinn forsvarer en av de andre som er siktet.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen og at han nekter straffskyld, sier hun til VG i dag.

VG har vært i kontakt med forsvarerne til de to andre som ble pågrepet i saken. De har ikke en kommentar til saken på nåværende tidspunkt.