Albumanmeldelse Bryan Adams – «So happy it hurts»: Utrolig blid. Utrolig ensporet.

Blid, gammel mann spiller blid, gammel rock. Hva kan gå galt?

Bryan Adams er en slik som sannsynligvis våkner hver morgen full av energi og jubler over den nye dagens muligheter, sjokkert over solens fortsatt blendende kraft. En spleis av «Alt er helt utrolig»-fyren i Lego – filmen, DC-superhelten «Peacemaker» og en gjennomsnittlig fireåring.

Det er ikke så rart.

Karrieren har vært en grenseløs opptur siden strålende «Reckless» (1984). Han peaket en gang tidlig på nittitallet, etter en rekke overlappende ballader med eskalerende lange titler («(Everything I Do), I’d do it for you», «Have You Ever Really loved a Woman?» og «Please Forgive Me»).

I 1996 fant han dessuten ungdomskilden, og hevdet han skulle være 18 til han lå i graven.

26 år senere har 62-åringen definitivt ikke blitt særlig eldre andre steder enn utenpå. Og knapt der. Det er definitivt noe overjordisk i denne ukuelige gleden over rufsete gitar og tilsvarende stemme.

Adams er håndverker i alt han gjør. Både som musiker og fotograf. Hvis du befinner deg i tyske Hagen, kan du akkurat nå se hvordan han har fanget lyset av store skuespillere og andre kjendiser. For de virkelig interesserte har han også knipset motivene til årets Pirellikalender.

Perfekt, siden hans femtende album også høres ut som rock for entusiastisk bilkjøring, der multikunstneren spiller alle instrumenter. Selvsagt på grunn av viruset som har fått oss alle til å periodevis høres ut som nettopp Bryan Adams de siste årene.

Det er også forklaringen på hvorfor trommene er så utpreget demoaktige, grundig taktfaste, men ikke spesielt gledelige. Og at det meste av låtmaterialet, tross gledesutbruddene, er ganske monotont og statisk.

John Cleese er med på omdreiningspunktet «Kick Ass». Et slags bibelsk babbel som ender i at Adams brøler «let there be kick ass-rock».

Jo takk. Gjerne det.

Det er bare det at det ikke finnes kraftige rumpespark for rock her. Det er mer sleivsparkene, sidrumpete varianter over de samme temaene. Til og med svakere enn Adams forrige album av året, det vel så varierende lydsporet til den ganske glemte «Pretty Woman»-musikalen.

Omslaget er en avart av andre gitarposerende Adams-omslag. Tettest på «Cuts Like a Knife» (1983). Kjærlighetslåtene er i overveldende flertall, gjerne med floskler som har vært sunget så mange ganger at de er fullstendig tømt for alt meningsinnhold. «Love is all around» synger han for eksempel på «Let’s Do This».

Det er likevel noe fint i denne ærlige oppriktigheten. For om vi alle bare er halvparten så blide og energiske som Bryan Adams sommeren før vi runder 63, blir kloden garantert et mye mer utrolig sted.

Så får det heller være så som så med musikken.