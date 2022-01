I HARDT VÆR: Prins Andrew (t.v.) har hele tiden nektet for å ha sex med Virginia Roberts (midten) da hun var mindreårig. Her er de avbildet sammen hjemme hos Epsteins tidligere kjæreste Ghislaine Maxwell (t.h.).

Diskuterte 2009-avtalte i høringen mot prins Andrew

I den første høringen i overgrepssøksmålet mot prins Andrew krevde advokatene hans at hele saken ble avvist. En avgjørelse fra dommeren ventes «snarlig»

Av Stine Slettås Machlar og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Høringen skulle etter planen ha startet i New York klokken 16 norsk tid, men er noe forsinket. Den startet like før 16.30 norsk tid.

Hovedargumentet til Andrews advokater for å få saken avvist er at Virginia Giuffre i 2009 skrev under på en avtale med Epstein om ikke å saksøke noen som hadde tilknytning til Jeffrey Epstein. For dette fikk Giuffre utbetalt en halv million dollar.

Epstein er tidligere overgrepsdømt, men tok livet sitt i fengsel to år før Giuffre saksøkte prins Andrews.

Prins Andrew er ikke nevnt eksplisitt i forliket, men advokatene mener like fullt at dette omfatter ham.

Giuffres advokater mener på sin side at forliket med Epstein er irrelevant for søksmålet mot prins Andrew.

Hovedspørsmålet i høringen gikk, som ventet, ut på om prins Andrews er omfattet av avtalen og derfor ikke kan bli saksøkt. Andrews advokater krevde at saken blir avvist.

Mange medier følger høringen live. Blant disse er SkyNews. De skriver blant annet:

I dokumentet Guiffre hadde skrevet under skal det blant annet stå sa at dette «for alltid utelukke ... enhver annen person eller enhet som kunne ha blitt inkludert som en potensielt tiltalt ... fra alle, og alle slags, handlinger og handlinger fra Virginia Roberts, inkludert staten eller føderal...»

Dommer Kaplan sa : «Bruk av ordet 'potensial' er bruken av et ord som du og jeg ikke kan finne noen mening til.»

Noe som kan tyde på at dommeren ikke er helt overbevisst om at Prins Andrew er omfattet av forliket.

Brettler sa imidlertid: «Potensiell saksøkt er noen som kan navngis som en saksøkt i søksmålet, men som ikke ble det.» «Noen som ikke ble navngitt som en tiltalt, men som kan ha vært av beskyldningenes natur.» Og fortsatte:

«Jeg tror det er utvilsomt at prins Andrew kunne ha blitt saksøkt i Florida-aksjonen i 2009. Det var han ikke."

Dommer Kaplan sa at det «virkelige spørsmålet» er hva Giuffre og Epstein hadde i tankene når de brukte språket «Andre potensielle tiltalte».

Diskuterte begrepet «potensiell tiltalt»

«Potensiell tiltalt» er noen som oppfyller to kriterier, sier advokat for Virginia Giuffre.

David Boies, for Virginia Giuffre, har hevdet at for å bli ansett som en «potensiell tiltalt», må prins Andrew oppfylle ett av to kriterier.

Disse skal være underlagt domstolens jurisdiksjon, og være noen som sannsynligvis vil være involvert i den type aktivitet knyttet til forliket.

Mr Boies sa: «Prins Andrew var ikke underlagt jurisdiksjon, noe som er en grunn til at han ikke er en potensiell tiltalt».

«For det andre var han ikke engasjert i [den] typen oppførsel.»

Han la til: "Den eneste påstanden som ble hevdet som ble fremsatt i Florida i 2009-aksjonen som dekket prins Andrew, var den tredje punkten som var å transportere noen med det formål å ulovlig seksuell aktivitet.

For å si det enkelt, antyder Giuffres advokater at forliket fra 2009 snakket om «potensielle tiltalte» i den saken, og prins Andrew kunne umulig ha vært tiltalt i den saken, så avtalen burde ikke gjelde for ham - og derfor burde prins Andrew få et søksmål mot seg nå.

Dette er kjærnen dommeren nå må ta stilling til. Det er sagt at en avgjørelse rundt om Andrew kan stevnes vil bli gjort «snarlig».

Dette er saken

Virginia Roberts Giuffre, et av de påståtte ofrene til den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein leverte et sivilt søksmål mot prins Andrew i august 2021. Søksmålet er levert til en føderal domstol i New York. Nå er det tid for den første høringen i saken.

Giuffre har også før søksmålet stått fram og hevdet at hun fikk penger for å ha sex med prins Andrew.

Ifølge søksmålet skal prins Andrew ha forgrepet seg på Giuffre på Epsteins eiendom på Manhattan, og andre steder, da hun var 17 år og mindreårig etter amerikansk lov. Det står også at prinsen skal ha vært klar over at hun var mindreårig.

Han avviser de sterke anklagene.

Giuffre skal ha blitt «lånt ut» til den nå 61 år gamle prinsen av den overgrepsanklagede finansmannen Jeffrey Epstein, som tok sitt eget liv i fengsel i 2019.

Søksmålet kommer to år etter at Epstein døde.

Epstein var tiltalt for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

Dette er Epstein-saken: Ofrene, medhjelperne, skandalene.

Skal ha skrevet under avtale

Også Ghislaine Maxwell skal ha bidratt til tilretteleggingen av overgrepene. Maxwell ble i forrige uke kjent skyldig i å ha rekruttert unge jenter som så ble seksuelt misbrukt av Epstein og vennene hans.

Hovedargumentet til Andrews advokater for å få saken avvist er at Giuffre i 2009 skrev under på en avtale med Epstein om ikke å saksøke noen som hadde tilknytning til Epstein. For dette fikk Giuffre utbetalt en halv million dollar.

Prins Andrew er ikke nevnt eksplisitt i forliket, men advokatene mener like fullt at dette omfatter ham.

Giuffres advokater mener på sin side at forliket med Epstein er irrelevant for søksmålet mot prins Andrew.

– Han kunne ikke ha vært en «potensielt saksøkt» i forliket mellom Giuffre og Epstein, både fordi han ikke var underlagt jurisdiksjon i Florida, og fordi saken involverte påstander på føderalt nivå, som han ikke var en del av, sa advokat David Boies i en uttalelse mandag.

«Svettet over meg»

I et BBC-intervju fra 2019, kalt «The Prince and the Epstein Scandal», fortalte kvinnen sin versjon av historien. Giuffre fortalte at hun danset med prins Andrew på en nattklubb i London i mars 2001.

– Han er den verste danseren jeg har sett i mitt liv. Det var forferdelig. Måten han svettet over hele meg. Det regnet overalt.

Se intervjuet Virginia Roberts Giuffre fra 2019 her:

Avviste anklagene

Like etter sa prinsen i et intervju med BBC at dette ikke stemmer, fordi han ikke kan svette. Dette ber Giuffre nå prinsen dokumentere, skriver CNN.

Giuffres advokater har også krevd alle dokumenter angående Andrews reise til eller fra, eller tilstedeværelse i, Epsteins fly, Florida, New York, New Mexico og De amerikanske jomfruøyene.

Det forventes at prinsen må legge frem dette under tirsdagens høring.

Se prins Andrew avvise anklagene: