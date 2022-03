Kan vinne Oscar: − Tror jeg klarer å holde bena på jorden

Reinsve forteller til VG at hun har hatt møter med regissører i Hollywood.

Skuespiller Anders Danielsen Lie og Renate Reinsve møter VGTV i Hollywood før Oscarprisen går av stabelen natt til mandag 28. mars.

De er skuespillere i filmen «Verdens verste menneske» som er nominert til å vinne prisen for beste internasjonale spillefilm under Oscars 2022.

Eskil Vogt og Joachim Trier er også nominert for beste originalmanus.

På spørsmål om Reinsve kunne sett for seg noe av dette for et år siden svarer hun:

– Jeg hadde ikke trodd på noe av dette som har skjedd det siste året.

– Sinnssyk reise

Anders Danielsen Lie sier at det har vært mye og ta inn – og mye å fordøye.

– Dette har vært en skinnsyk reise, sier han og tilføyer at det har vært en «utrolig morsom film å lage».

Reinsve tror imidlertid hun klarer å holde bena på jorden, til tross for berømmelsen.

– Det er mye rart som skjer. Og så plutselig være på bilder, men man må nesten le av det. Det er ikke helt ekte heller. Det er veldig fint og kjempegøy å være med på. Så er jeg glad i å leve et enkelt liv med ikke så mye luksus og fancy ting selv og jeg har levd sånn hele livet, så derfor tror jeg at jeg klarer å holde bena på jorden.

Her møter skuespillerne Anders Danielsen Lie og Renate Reinsve pressen i Oslo etter Oscar-nominasjonen ble kjent 8. februar.

På spørsmål om hvordan hun utnytter tiden Los Angeles svarer Reinsve blant annet at hun har hatt noen møter med regissører.

– Det er noen prosjekter som er konkrete, og noen regissører som jeg møter for å bli kjent og for å vise at jeg er oppegående og snakker engelsk, smiler hun.

Stjernemøte

Da Reinsve gjestet «The Late Late Show» natt til onsdag norsk tid. Sa programleder Corden til Reinsve at det var hun gjorde en nydelig opptreden i filmen.

Under showet fortalte Reinsve også om da hun for en snau uke tilbake møtte sin favorittregissør Paul Thomas Anderson for første gang.

Nå forteller hun også historien til VG:

– I det siste har jeg fått noen sånne bukk av mennesker. Så så jeg at han skulle bukke, og da var jeg sånn at jeg må bukke dypere enn ha for jeg er så stor fan. Og da bare tulla vi, endte på gulvet og så kysset han meg på hodet og Joachim (regissør Joachim Trier, journ anm.) tok bildet av det.

Reinsve skryter av regissøren og sier «at han er verdens fineste fyr».

– Han har gitt mye kjærlighet og snakke mye om filmen vår her. Han har villet at flest mulig skulle se filmen her. Han har gjort mye for filmen også.

Filmen «Verdens verste menneske» har fått mye ros fra kritikerne. Reinsve fikk sist sommer utmerkelsen for beste kvinnelige skuespiller på filmfestivalen i Cannes, en av verdens mest prestisjetunge filmpriser.

Hun var også nominert til beste kvinnelige skuespiller til Storbritannias største filmpris av British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) for hovedrollen i filmen.

Filmen kunne også vinne for «Beste ikke-engelskspråklige film».

Det ble imidlertid ingen BAFTA-pris.

Sterke kandidater

Men de kan altså nå vinne en Oscar.

– Hva sier dere om vinnersjansene?

– Det vi hører er at det er to veldig sterke kandidater. At det er «Drive my car» og «Verdens verste menneske» som sin favoritt. Vi aner ingenting. Alt kan skje. Så er det noe politikk i det også. Men vi får se, vi er bare veldig glad for å være her, sier Reinsve.

Danielsen Lie sier at «alt som skjer herfra bare er en bonus» og skryter av manusforfatterne Eskil Vogt og Joachim Trier.

– Det er helt utrolig fantastisk at Eskild og Joachim er nominert til beste originalmanus med norsk manus i en veldig amerikansk kategori. Det vil være ganske sensasjonelt hvis de kan vinne der.