FRIKJENT: Nicolai Cleve Broch (til venstre) har faktisk spilt hovedrollen i en stor norsk tv-serie som heter «Frikjent», men setter nok større pris på at han nå - sammen med kollegene Agnes Kittelsen og Jon Øigarden - er frikjent i søksmålet de fikk fra sin danske agent, Panorama Agency.

Agnes Kittelsen: − Jeg er veldig glad nå

De tre norske skuespillerprofilene Agnes Kittelsen (42), Nicolai Cleve Broch (46) og Jon Øigarden (51) som var saksøkt av sin egen agent, uttrykker stor lettelse over frifinnelsen fredag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg er veldig glad nå. Det er ikke hverdagskost å bli saksøkt, og selv om jeg var trygg på at jeg ikke hadde gjort noe galt, er det selvsagt deilig å ha jussen på sin side også, sier Agnes Kittelsen i en uttalelse til VG.

Trioens danske agentfirma, Panorama Agency, hadde saksøkt de tre norske skuespillerne for kontraktsbrudd, blant annet fordi nordmennene nektet å betale ettervedlag etter at de hadde sagt opp kontrakten med sin agent.

Dette mente Kittelsen, Cleve Broch og Øigarden viste en usunn kultur i agentbransjen.

– Dette handler ikke bare om oss tre. Vi har stått i dette fordi mange skuespillere har opplevd det samme. Det har vært en ukultur i dette selskapet som vi ikke kunne akseptere, sier Agnes Kittelsen.

Dommen falt fredag formiddag, etter at rettssaken ble avholdt i København byret i midten av mai.

Det er Norsk Skuespillerforbund som har ført saken for de tre skuespillerne. Generalsekretær Anders Bredmose sier til VG at over 20 norske skuespillere har tatt kontakt med dem de siste årene fordi de ikke er fornøyde med Panorama Agency.

– Vi håper Panorama Agency nå endrer sin virksomhet. Hverken skuespillere eller agenter er tjent med urimelige avtaler og dårlig samarbeid, sier Bredmose.

Advokat Bjarke Vejby har ført saken for Panorama Agency. Han opplyser til VG fredag kveld at de registrerer at saken er tapt på grunnlag av den danske avtalelovens paragraf 36, og at de nå har 14 dager til å vurdere om dommen skal ankes.

Panorama Agency (PA) har en bred stall av de største nordiske – og norske – skuespillernavnene. I tillegg til de tre som agentfirmaet har stevnet for retten, representerer PA også navn som Kristoffer Hivju, Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Pedersen, Anders Danielsen Lie, Marie Blokhus, Mariann Saastad Ottesen og John Carew, for bare å nevne noen.

RETTSPAUSE: Her tar Agnes Kittelsen en prat med Nicolai Cleve Broch i en pause under rettssaken mot dem i København byret for en drøy måned siden. Til venstre står generalsekretær Anders Bredmose i Norsk Skuespillerforbund, og til høyre advokat Sven Gert Hougaard, som prosederte saken for nordmennene. Panorama Agency, ved gründer Lene Seested, partner Martin Jensen og firmaets advokat, Bjarke Vejby, nektet å la seg fotografere under rettssaken.

– Dette har vært prinsipielt viktig for forbundet å få slått fast at agenten ikke kan kreve betaling i ettertid for oppdrag de på ingen måter har vært involvert i, sier Anders Bredmose til VG.

Nicolai Cleve Broch mener også at dommen er viktig for hele bransjen.

– Jeg har alltid ønsket å være fair, men har vært usikker på det juridiske i dette, sier han, men registrerer samtidig fornøyd at «retten har heldigvis slått fast forskjellen på rett og galt».

– Det er jeg veldig glad for. Så håper jeg at dette også vil hjelpe andre skuespillere i fremtiden.

TAPTE: Toppledelsen i Panorama Agency, Lene Seested og Martin Jensen. De ønsket ikke å bli avbildet i rettssalen i mai.

Jon Øigarden, som var først ut i vitneboksen i Københavns byret i mai, er ikke mindre fornøyd.

Han vektlegger det faktum at alle tre – og Skuespillerforbundet – har stått sammen om dette.

– Det er det mest gledelige, sier han på telefon fra Spania, der jobbdagen hans er akkurat nå.

– Retten slår fast noen viktige prinsipper, blant annet at en agent faktisk må gjøre det som står i kontrakten, ikke bare kreve penger i etterkant. Dette har vært en ukultur som jeg håper det nå er slutt på, sier den erfarne skuespilleren, og legger til;

– Mest av alt fordi det kommer skuespillere etter oss som har behov for skikkelig bistand.

Panorama Agency, via advokat Bjarke Veiby, sier følgende om dommen:

«Dommen betyr ikke noe prinsipielt for Panorama Agency, ettersom vilkårene i agentavtalene ble endret i fjor.

Panorama Agency har som kjent endret vilkårene sine i 2021, slik at det i fremtiden ikke skal betales ettervederlag etter at agentavtalen er utløpt.

I stedet forhandler Panorama Agency avtaler med skuespillerne der det betales agenthonorarer av inntektene som skuespillerne får i de serier og opsjoner, der Panorama Agency har vært agent.

Panorama Agency har i løpet av det siste året tilbudt skuespillere som allerede har avtale med Panorama Agency, om uten videre å overføre disse til de nye vilkårene. Dette gjelder også i Norge».