Kate Moss om Johnny Depp: − Jeg vet sannheten

Under rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard, tok ekskjæresten Kate Moss ham i forsvar. Nå avslører hun hvorfor.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Den britiske supermodellen Kate Moss (48) gir sjeldent intervjuer. Søndag lettet hun imidlertid på sløret til BBCs Radio 4.

Her fortalte hun blant annet hvorfor hun valgte å forsvare sin ekskjæreste Johnny Depp i retten tidligere i år.

«Hele» verden var tilskuere da Johnny Depp og eksonene Amber Heard møttes i en seks uker lang rettssak i april og mai.

Det eksplosive oppgjøret var basert på en omstridt artikkel fra 2018, der Heard tok et oppgjør med partnervold.

Depp saksøkte derfor sin Heard for ærekrenkelser, og for å ha hengt ham ut som overgriper. Heard på sin side saksøkte ham tilbake.

SUPERPARET: Johnny Depp og Kate Moss var ett av nittitallets mest profilerte kjendispar. Her avbildet i 1998.

– Jeg vet sannheten

Under rettssaken vitnet Kate Moss for Johnny Depp. De to var sammen fra 1994 til 1998.

Via en videolenke avviste hun ryktet om at ekskjæresten hadde dyttet eller sparket henne ned en trapp i løpet av forholdet deres.

– Jeg vet sannheten om Johnny. Jeg vet at han aldri sparket meg ned trappene. Jeg måtte si den sannheten, sa Moss under radiointervjuet.

Depp fikk enstemmig medhold av juryen, og gikk vinnende ut av søksmålet.

VITNET: Kate Moss tok ekskjæresten i forsvar under rettsaken mot Amber Heard tidligere i år.

Moss tok også sin nære venn John Galliano i forsvar. Motedesigneren og skuespilleren ble funnet skyldig i å ha utstedt hatefulle ytringer i 2011, skriver BBC.

– Jeg tror på sannheten, og jeg tror på rettferdighet og rettferdighet. Jeg vet at John Galliano ikke er en dårlig person.

Galliano hadde ifølge Moss problemer med alkoholavhengighet.

– Folk er ikke seg selv når de drikker, og de sier ting de aldri ville sagt hvis de var edru.

Seksualisert som tenåring

Den britiske modellen ble oppdaget allerede som 14-åring, da hun ble signert av Storm Modelling Agency i 1988.

18 år gammel ble hun Calvin Kleins ansikt utad, i en undertøyskampanje med Mark Wahlberg.

Moss avslører at hun hadde så stor angst at hun måtte ta valium før fotograferingen.

I intervjuet med BBC forteller Moss om hvordan hun allerede som tenåring ble oppmerksom på farene i moteindustrien.

HEROIN CHIC: Moss ble kjent for sin smale midje, og ble inspirasjonen for begrepet «Heroin chic» på begynnelsen av 90-tallet. Selv nekter hun for å ha ruset seg eller sultet seg selv

Ifølge Moss ble hun sendt på modellcastinger alene i London, uten tilsyn. 15 år gammel skal hun ha blitt bedt om å ta av seg BH-en foran en fotograf.

– Jeg tok av meg toppen, og den gang var jeg veldig sjenert da over kroppen min.

– Jeg kunne føle at noe var galt, så jeg hentet tingene mine og løp vekk.

– Har aldri hatt anoreksi

Året etter, i 1993, frontet den unge modellen British Vogue. Bildene ble startskuddet for stor mediedebatt og begrepet «heroin chic».

Moss nekter imidlertid for at hun noen gang har tatt heroin, og hevder at hun var tynn fordi hun ikke fikk servert mat under fotograferinger eller moteshow.

– Jeg tror jeg var en syndebukk for andres problemer. Jeg var aldri anorektisk, og jeg har aldri vært det, sa Moss.