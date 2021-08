FJERNET: Over 220.000 følgere har ikke sett Maren Turmo (22) på Instagram på en stund. Selskapet sier kontoen til influenceren ble borte ved en feil.

Fikk Instagram-kontoen deaktivert: − Det var krise for min del

Influencer Maren Turmo (22) har vært utestengt fra Instagram i over tre måneder. Nå sier selskapet at det har skjedd en feil.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Influenceren forteller at karrieren hennes er basert på Instagram og at det kom som et sjokk da hun plutselig ikke kom inn på kontoen hennes med over 220.000 følgere.

– Alt ble plutselig borte. Det var krise for min del, sier Maren Turmo (22) til VG.

Før sommeren da hun skulle logge inn på Instagram fikk hun opp en melding om at kontoen var deaktivert.

– Det sto ingenting om hvorfor og jeg har ikke fått noe respons når jeg har tatt kontakt. Det er utrolig kjipt når noe jeg har jobbet med i år mange år plutselig er borte. Det er heller ingen i kundeservice som svarer på hvorfor. Det sier litt om hvor mye makt de har når de blokkerer noen uten å gi noe forklaring.

Turmo sier at hun sendte inn flere skjemaer for å få kontoen opp igjen, uten hell.

DEAKTIVERT: Dette var meldingen som kom opp da Maren Turmo (22) prøve å logge seg inn. Hun forteller til VG at hun fylte ut trinnene for å få en gjennomgang «1000 ganger».

Var en feil

Facebook, som eier Instagram, sier 22-åringens konto er blitt deaktivert ved en feil fra selskapets side. Etter at VG kontaktet dem onsdag kveld, har kontoen blitt gjenopprettet torsdag.

– Kontoen ble feilaktig deaktivert, men den har nå blitt gjenopprettet ettersom det ikke var noen brudd på retningslinjene, sier Lukasz Lindell i Facebook til VG.

Han er Corporate Communications Manager for selskapet i Norden. Lindell forteller at Instagram bruker en kombinasjon av AI, maskinlæring og menneskelig vurdering for å sikre at innholdet som legges ut er innenfor retningslinjene til appen.

– Vi vet at maskiner og mennesker ikke er perfekte, og det er derfor vår håndhevelse til tider handler på innhold som ikke burde vært handlet på. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre mulighetene for rask hjelp i vårt hjelpesenter, i tillegg til å videreutvikle systemene våre til å være enda mer presise i fremtiden.

– Går glipp av ting

Turmo er kritisk til at hun ikke fikk noen forklaring da kontoen «borte» og at hun ikke har fått noe svar fra selskapet når hun selv har sendt inn skjemaer i appen for å få kontoen tilbake.

Hun er glad for at hun igjen kommer inn på kontoen som hun har vært uten i flere måneder.

– Har du gått glipp av noen samarbeid eller arbeid når kontoen har vært borte?

– Man går glipp av ting når man ikke er aktiv. Sponsorer kommer fortløpende og det er helt utelukket at jeg får noe når kontoen er deaktivert. De som kommer på den nå er på en helt annen skala. Det er skremmende hvor mye makt de har uten at det er mulig å komme i kontakte med dem.

I 2018 fortalte influenceren at hun droppet ut av skolen i tredjeklasse på videregående blant annet for å bli influencer på heltid. I ettertid har hun sagt at det var flere grunner til at hun droppet ut.

Turmo har flere følgere på Instagram, Snapchat og YouTube. I forbindelse med lanseringen av TV-serien «Influenserne» fortalte Turmo at hun har et bevisst forhold til hvordan hun bruker de forskjellige plattformene. I lanseringen av serien ble hun presenter som «fitnessdronningen på Snapchat med 600.000 følgere».