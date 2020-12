TEGNESERIE: Illustratør Sigbjørn Lilleeng og tegneserieskaper Josef Yohannes mener at altfor mange av norske tegneserier er hvite. Foto: Bildekollasje

Kritiserer norske tegneserier: − Fantasiløsheten plager meg

Flere norske tegneserieskapere retter kritikk mot mangel på mangfold og stereotypiske fremstillinger av kvinner i norske tegneserier.

En av de svært få tegneserieskaperne i Norge med minoritetsbakgrunn, Josef Yohannes (39), sier at han aldri har kjent seg igjen i norske tegneserier, og at han vet om mange som heller ikke gjør det.

– Mangfoldet i norske tegneserier er veldig dårlig, og det har vært slikt i mange år. Jeg tror mye av grunnen er at norske tegneserier ikke appellerer til folk med andre kulturer og hudfarger, sier Yohannes til VG.

SJELDEN: Josef Yohannes (39) synes hans egen tegneserie «The Urban Legend» er best på mangfold i Norge. Foto: Jørgen Storhaug

– Jeg tar opp ting med serien min «The Urban Legend», som ingen andre snakker om. Jeg har tidligere mottatt mye hatmeldinger, og til og med drapstrusler for å ha skapt en svart superhelt. Det viser at det fremdeles er en lang vei å gå.

– Du selv er en flerkulturell serieskaper, hvordan er det?

– Ensomt og annerledes. Jeg føler som jeg er den eneste der ute, og det merkes veldig. Jeg tror jeg hadde blitt mer respektert og anerkjent som tegneserieskaper i det norske tegneseriemiljøet om jeg hadde vært en hvit mann.

Han mener også at fremstilling av kvinner er mangelfull.

– Kvinner har gjennom historien blitt portrettert som hjelpeløse og udugelige uten en mann ved sin side, sier han.

Han mener at tegneserier som er skapt av kvinner bør få minst like mye oppmerksomhet, som mannlige serieskapere får.

HELT: I tegneserien til Yohannes følger man superhelten ved samme navn, som bekjemper kriminalitet med kampsportferdigheter og intellekt. Foto: Josef Yohannes

– Fantasiløsheten plager meg mest

Tegneserieskaper og illustratør Sigbjørn Lilleeng (37) er også tydelig i debatten om mangfold:

– Mangfoldet i norske stripeserier er omtrent ikke-eksisterende. De handler om hvit, streit middelklasse med alt på stell, uansett om de er skapt av menn eller kvinner.

KRITISK: – Det eneste unntaket jeg kommer på er «Kollektivet», hvor du har en muslim og et lesbisk par i hovedroller, sier Sigbjørn Lilleeng. Foto: Geir Dokken

Han reagerer også på at kvinner ofte fremstilles «ganske pregløse».

– De er kjedelige koner som er oppgitt over mannens særheter. «Nemi» krysser bra av på kvinnerepresentasjon kvantitetsmessig, men hun er jo veldig glad i å gjøre narr av blonde «bimboer» med tynne midjer og store pupper. Tilsynelatende uten å legge merke til at Nemi er et svartkledd speilbilde av dem, med like store pupper og smal midje uansett hvor mye sjokolade hun spiser, sier Lilleeng til VG.

Han tror mye av problemet kommer av at mange ser opp til Pondus-skaper Frode Øverli (52). Han er nådeløs i beskrivelsen:

– Så innmari mange stripetegnere prøver fremdeles å lage Pondus, 25 år etter at den serien ble lansert. Det er fantasiløsheten og mangelen på ambisjoner som plager meg mest. Mangel på mangfold er både en grunn til og en følge av dette.

Frode Øverli på sin side svarer:

– Sigbjørn Lilleeng har rett i det han sier. Som min tidligere redaktør Tormod Løkling sa: Ser jeg enda en stripeserie som handler om to gubber som sitter på pub, så spyr jeg.

Selv om Lilleeng selv er en etnisk hvit nordmann, kjenner han seg heller ikke igjen det norske samfunnet i norske seriestriper. Han er likevel positiv innstilt:

– Det finnes mange unge, talentfulle tegnere med innvandrerbakgrunn der ute. Som regel er de opptatt av helt andre typer serier enn stripeserier. Vi kommer til å høre fra dem ganske snart.

STOR: Lise Myhre har nylig rundet 6000 striper med «Nemi». Foto: Line Møller

Svarer på kritikk

Lise Myhre (45) er damen bak «Nemi». Hun svarer Lilleeng slik:

– Han må få lov til å mene det hvis han vil. Ja, Nemi er kanskje skyldig i å være pen, og slipper unna å legge på seg selv om hun spiser masse sjokolade, men Nemi er uendelig mye mer enn en fin kropp. Hun er viktig for mange. Dette er feil sted å sparke, sier veteranen.

– Nemi har som outsider åpnet ild mot umulige idealer og tanketomme idoler, og akkurat det angrer jeg ikke på. Selv om både serien, jeg og verden rundt oss har utviklet oss ustanselig disse 23 årene Nemi har eksistert. Jeg velger andre temaer og uttrykksmåter i dag, og jeg tror ikke det har vært blondinevitser fra meg de siste 15 årene, men jeg står inne for de som ble skrevet for og i sin egen tid.

Vant pris for innvandrer-tegneserie

Janine El Khawand vant nylig Strand Comics’ stripeseriekonkurranse, med serien «The good innvandrer». En serie som nettopp handler om å være annerledes i Norge.

– Jeg er ganske ny når det kommer til norske tegneserier, og jeg lærer fortsatt, men likevel observerer jeg allerede at, ulik andre underholdningsformer, så sliter tegneseriebransjen fortsatt med mangfold og kjønnsidentitet, sier hun.

Hun legger til at det er ikke bare norske tegneserier sliter, men hele den globale tegnserieindustrien.

TIL TOPPS: Janine El Khawand er vinner av Stripekonkurransen 2020. Foto: Privat

Selv om det er mange minoriteter som både leser og lager tegneserier, så blir ikke alle likeverdig fremstilt, mener El Khawand.

– Dette er delvis grunnen til at jeg meldte meg på stripetegnekonkurransen. Siden jeg vant, har jeg hørt fra folk at kan relatere til mine striper. Som en kunstner så er det akkurat det her jeg ønsker, sier vinneren.

Hun synes det en god start at en slik konkurranse har åpnet for andre typer fortellinger enn de som eksisterer i norske aviser i dag.

FORELSKET: El Khawand er utdannet kunstner fra hjembyen Beirut, og flyttet til Bergen etter å ha forelsket seg i en nordmann. Foto: Janine El Khawand

– Det er viktig at tegneserier ikke bare representerer mangfold på papiret, men også at forlag støtter og ansetter mennesker med flerkulturell bakgrunn, sier El Khawand.