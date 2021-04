FIN FYR: Golden Landis Von Jones, 24kGoldn, kommer fra en modellfamilie. Som i supermodeller. Det synes. Foto: SONY

Albumanmeldelse 24kGoldn «El Dorado»: Rent kråkesølv

Mye stemning. Lite gull.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Tjue år gamle Golden Landis Von Jones, ja han er forgylt allerede i fornavnet, ramlet nesten uhørt vellykket inn i offentligheten på sensommeren i fjor. Iann Dior-samarbeidet «Mood» nærmere seg kjapt milliarden avspillinger på Spotify alene, og er visstnok forlengst over 1,5 milliarder totalt

Oppfølgeren «Coco» (med fjorårets andre store strømmemester Dababy) er «bare» spilt 49 millioner ganger gjennom Daniel Eks tjeneste siden den kom ut tidlig i adventskalenderen i fjor.

Hvorfor så mye mas om tall? Jo, fordi det er tross alt dette offentlige regnearket som gjør at vi nå er kommet hit at vi skal avgjøre om 24kGoldn mestrer et helt album. Og om det som hittil framstår som en relativ døgnflue, nå klarer å reinkarneres som varig artist.

Det korte svaret er «tja». Det lange svaret er ikke så veldig mye mer komplisert.

«El Dorado» er, foruten å være en superb albumtittel, en ansamling av korte riff og idéer. Tekster om å være glad, se ut som Michael Jackson «in his shoes» og å lukte godt.

Det er et kjemisk oppkok av gitar, passe gylden sang og nydelig flyt. Musikk som fungerer i forbifarten, som bakgrunnsmusikk i bilen når man egentlig ikke hører etter. Eller som den ikke så veldig irriterende spillelisten hos frisøren.

12-13 låter som like mye er skisser som ferdige produkter. De fleste knapt et refreng, tre fire gitarakkorder og en beat. Mange av dem er ganske fine. De fleste er ganske forglemmelige.

Skal man plassere 20-åringen i et spilleliste, balanserer han mellom Bruno Mars (hvis album han har fått artistnavnet sitt fra) og Post Malone. Begge disse har vært foregangspersoner innen den stadige og nødvendige utvanningen av pop og hiphop som sjanger. Utfordringen til 24kGoldn er at han er ålreit i enda mindre biter enn Bruno Mars. Swae Lee, som bisto/overdøvet Post Malone på «Sunflower» er også med her, sånn for å bare understreke inspirasjonen.

Selvsagt dukker verdens fremste featuring-artist, Future, også opp.

«Love or Lust» er låten som kan vise seg å bli en neste hit. Badet i Bruno Mars-lignende bepop-akkorder. Smørdynket i et refreng som ikke kommer til å vinne noen priser. Den befester 24kGoldn som mer enn bare lun stemning.

Ikke at det er noe galt i stemning.

Men gull pleier å tilføre noe utover gjenskinn.