Tiril Sjåstad Christiansen og forloveden kaller inn Dag Otto Lauritzen som vitne i boligrettssak

«Farmen kjendis»-programleder Tiril Sjåstad Christiansen (26) og Stian Lauritzen (33) saksøker tidligere huseier og tre forsikringsselskaper for over 1,3 millioner kroner.

Det var i fjor sommer at paret spontant kjøpte bolig i Lauritzens hjemby, Grimstad.

– Det blir rart, men godt. Trøkket blir nok roligere i Grimstad enn i Oslo. Folk rundt oss blir stresset av at vi er så spontane, men for oss føles det riktig. Vi er spontane, men vi går all in, sa Lauritzen til Agderposten etter kjøpet.

I februar ble det klart at paret går til sak mot tidligere huseier, samt tre forsikringsselskaper. Saken skal opp i Aust-Agder tingrett 10. mai og 11. mai.

Sluttinnlegget fra Christiansens og Lauritzens advokat Anne-Marie Varen i Kjær advokatfirma, viser at paret saksøker for 1.376.119 kroner, samt erstatning av sakskostnader. Dette skal være erstatning for boligens store fukt- og råteskader, ifølge saksøkers sluttinnlegg.

VG har kontaktet begge parters advokater, som opplyser om at deres klienter ikke har noen kommentar. Advokatene selv har heller ingen kommentar. Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Christiansen eller Lauritzen.

VG har kontakter Dag Otto Lauritzen, som er kalt inn som vitne i saken, uten å få svar.

«Burde vite om forekomsten av fukt og råte»

Saksøker mener også selger har holdt tilbake informasjon om skader på boligen:

«Kjøpersiden anfører at selgeren har unnlatt å informere om råteskadene til tross for at hun visste eller burde vite om forekomsten av fukt og råte. (...) Opplysninger om forekomst av fukt- og råte er opplysninger som er av stor betydning når man vurderer et boligkjøp; og opplysningene om fukt/råte hadde hatt innvirkning på kjøpet dersom de hadde vært kjent for kjøperne før avtaleinngåelsen», heter det i sluttinnlegget.

Kaller inn Dag Otto Lauritzen som vitne

Flere vitner er kalt inn, blant annet er Stian Lauritzens far, Dag Otto Lauritzen, kalt inn som vitne 11. mai. Han er kalt inn av Christiansen og sønnen, altså av saksøker.

Saksøkers advokat, Anne-Marie Varen, svarte ikke på VGs spørsmål om hvorfor han er kalt inn. Dag Otto Lauritzen selv har heller ikke svart på VGs henvendelse.

I disse dager er Dag Otto å se på TV-skjermen som oberst i programmet «Kompani Lauritzen».

«Har ikke tilbakeholdt opplysninger»

De saksøkte er: Signe Johanne Ziegler (selger), DI Global Specialty SE, SCOR Europe SE og Newline Europe Versicherung AG. De har advokat Magnus Guderud fra advokatfirmaet Riisa.

Det er vanlig at eierskifteforsikringsselskaper er representert i slike saker. Dersom boligkjøper har et berettiget krav mot boligselgeren, vil kjøper kunne få utbetaling fra selgerens boligselgerforsikring.

Guderuds påstand i sluttinnlegget er at de saksøkte frifinnes, samt at saksøker må betale sakskostnadene.

«Selger har gitt opplysninger om relevante forhold hun var kjent med, til kjøperne. Selger har ikke tilbakeholdt opplysninger om negative forhold. Fremstillingen av at megler skal ha misligholdt sin opplysningsplikt er ikke korrekt», heter det i saksøktes sluttinnlegg.

Christiansen og Lauritzen forlovet seg i desember 2018, og bryllupet skulle opprinnelig stått i Italia i fjor sommer.

– Vi måtte kansellere på grunn av pandemien. Nå som vi nettopp er blitt foreldre – og holder på å totalrenovere et hus – har vi lagt det på is. Det skal i alle fall bli et corona-fritt bryllup, sa Christiansen i et VG pluss-intervju i forrige uke.

22. november 2020 ble de foreldre til en liten jente med navn Vega.