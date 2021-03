Foto: Harpo Productions/Reuters

Meghan om Kate-ryktene: − Det motsatte skjedde

I det mye omtalte intervjuet med Oprah Winfrey forteller hertuginne Meghan sin versjon om ryktene om at hun skal ha fått sin svigersøster hertuginne Kate til å gråte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken.

Forventningene før nattens Oprah-intervju med hertuginne Meghan og prins Harry har vært enorme.

Det har stormet rundt paret siden de i januar i fjor valgte å frasi seg flere av sine kongelige plikter for å beskytte seg og familien mot det de omtalte som det «giftige» miljøet skapt i Storbritannia av pressen.

Ferden gikk til California i Meghans hjemland USA.

I intervjuet med talkshow-verten Oprah Winfrey natt til mandag, forteller Meghan om forholdet til den britiske kongefamilien og om hvorfor hun og ektemannen pirns Harry valgte å forlate det livet han ble født inn i.

Ikke helt oppdatert? Få en oppsummering på det som har skjedd siden prins Harry og Meghan ble sammen i 2016 her:

Intervjuet startet klokken 02 natt til mandag norsk tid. Mandag kveld sendes intervjuet på TV 3 og Viaplay i Norge.

I første del snakker Meghan med Oprah alene. Her forteller hun om tiden da hun ble en del av den britiske kongefamilien etter å ha møtt prins Harry. Hun forteller at hun gikk inn i det hele med et snev av naivitet, og at hun ikke hadde tenkt så mye over hva det ville si å gifte seg med en prins.

– Som amerikaner er det du vet om kongefamilien det du leser om i eventyr, sier hun.

Meghan og Harry giftet seg 19. mai 2018, men Meghan avslører overfor Oprah at paret faktisk giftet seg formelt tre dager tidligere.

Oprah spør videre om tiden etter bryllupet, britiske tabloider publiserte flere saker der det ble påstått at Meghan skal ha fått sin svigersøster hertuginne Kate til å begynne å gråte før det kongelige bryllupet.

– Det var da alt endret seg, sier Meghan om artiklene.

– Fikk du Kate til å gråte?

– Nei, hevder Meghan.

– Hvor kom det fra?

– Det motsatte skjedde.

Prins Harry og hertuginne Meghan (bak) sammen med prins William, hertuginne Kate og prins Charles. Foto: Phil Harris / POOL Mirror

– Hva mener du med at det motsatte skjedde? spør Oprah.

– Hun hadde problemer med noe noen dager før bryllupet, det var noe med blomsterpikenes kjoler, og det fikk meg til å gråte, og det såret følelsene mine. På toppen av alt det som skjedde i forbindelse med bryllupet, ga det ikke mening, sier Meghan, og viser til usikkerheten om hvorvidt hennes egen far skulle være en del av bryllupet eller ikke.

Meghan sier at hun ikke ville ønsket at denne saken havnet i mediene. Hun hevder at Kate ba om unnskyldning for hendelsen, og hun sier at hun har tilgitt henne.

– Jeg ville håpet at hun ville hatt dette rettet. Hun er en god person, sier Meghan om Kate, og går ut mot det hun mener er polarisering.

– Hvis du elsker meg, trenger du ikke å hate henne, og hvis du elsker henne, trenger du ikke å hate meg, sier Meghan om Kate.

– Jeg har aldri vært mer ensom

Det har vært tydelig at hertuginne Meghan ikke har funnet seg til rette hverken i den britiske kongefamilien eller i Storbritannia, og til Oprah forteller hun om følelsene som til slutt førte til at hun og Harry valgte å bryte med det kongelige livet.

– Ingenting er slik det ser ut, sier hun, og forteller at hun nesten ikke fikk forlate huset.

– Alle brød seg om hvordan det så ut, men har noen snakket om hvordan det føles? Jeg har aldri følt meg mer ensom, sier Meghan, og sier at hun savnet offentlig støtte fra kongefamilien da det stormet i tabloidene.

– De er villige til å lyve for å skjule sannheten, men ikke fortelle sannheten for å støtte meg og mannen min, sier hun.

På spørsmål fra Oprah om hvordan hun ville ønsket at det britiske kongehuset hjalp henne, svarer Meghan:

– De ville gå offentlig ut og rive i stykker den mest latterlige historien for hvem som helst. Men når det kom til saken om Kate, for eksempel, rettet de den ikke opp.

Bitre anklager

Buckingham Palace meldte denne uken at de har startet en gransking av påstander om at Meghan skal ha mobbet ansatte.

– Vi er tydelig veldig bekymret for anklagene i The Times som kom etter påstander fra tidligere ansatte av hertugen og hertuginnen av Sussex, sier en talsperson ved det britiske slottet.

Hertuginne Meghans talsperson har kalt uttalelsen for en del av en «svertekampanje».

Prins Harry har støttet sin kone gjennom hele prosessen, og i klipp som ble frigitt før intervjuet blir sendt fortalte han om parets trøbbel med tabloidpressen i hjemlandet.

Samtidig som et bilde av en ung prins Harry med sin avdøde mor Diana, prinsesse av Wales, vises, sier han følgende:

– Fordi jeg kan ikke begynne å forestille meg hvordan det må ha vært for henne å gjennomgå denne prosessen alene i alle år. Det har vært utrolig tøft for oss to, men i det minste hadde vi hverandre.

Diana skilte seg fra prins Charles i august 1996, og ga da avkall på tittelen sin. Hun døde året etter i en bilulykke i Paris.