TØFF TID: Bianca Ingrosso. Foto: Jessica Gow/TT/TT NYHETSBYRÅN

Bianca Ingrosso i tårer: «Min DM er overfylt med hat hver dag»

Den svenske influenseren skriver at hun virkelig ikke har det bra. Både ekskjæresten og broren rykker ut og forsvarer henne.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

«Slutt å være så jævla onde», skriver Philippe Cohen på sin Instagram-story, og poster et bilde fra en video Ingrosso la ut fredag, der hun sitter i en bil og gråter.

Cohen er hennes ekskjæreste, bruddet mellom dem ble bekreftet sist helg.

Bianca Ingrosso (26) har over 1,2 millioner følgere – og ifølge henne renner det nå inn så mange utskjellende direktemeldinger at hun føler for å si i fra.

– Motbeydelige meninger

«Jeg føler meg virkelig ikke bra av å gå inn på Instagram lenger. Min DM er overfylt med hat hver dag og jeg vet ærlig talt ikke hva jeg gjør for at folk ikke skal se feil i hvert eneste lille steg jeg tar», skriver hun i en story.

Hun skriver også at hun ikke legger ut dette for at folk skal synes synd på henne.

«Så ikke kom med den dritten heller, takk», melder Ingrosso.

Videre ber hun pent om at folk ikke skal tagge henne i sine stories.

«Der dere skriver motbydelige meninger om meg. Bare så jeg slipper å se det. På forhånd takk. Og om det er mine tårer som skal til for at det skal ta slutt, så ...»

GRÅTER: Bianca Ingrosso lar tårene renne i en video på sin Instagram-story. Foto: Skjermdump fra Instagram

Hennes lillebror, den populære artisten Benjamin Ingrosso (23), har postet et bilde av seg selv og storesøsteren som barn.

«Slutt å spre hat!!! Min søs fortjener all kjærlighet», konstaterer han.

Bianca Ingrosso er også kjent fra realityserien «Wahlgrens verden». Hun er datter av Pernilla Wahlgren (53) og Emilio Ingrosso (55).

Fra 2018 til 2019 økte 26-åringen omsetningen fra 6,7 millioner til 17,4 millioner. Hun er følgelig en av Sveriges mest innbringende influencere.