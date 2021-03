TEATERDEBUT: Thomas Numme har gjort mye, men aldri før spilt ordentlig teater. Foto: Jarran Flokkmann

Thomas Numme til «Mamma Mia!»: − Måtte tørre å si ja

Thomas Numme måtte gå noen runder før han sa ja til å komme på audition. Teaterdebutanten lover forresten mer TV med Harald Rønneberg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Numme (51) ble oppringt av Scenekvelder og spurt om han kunne tenke seg å spille i den nye oppsetningen av «Mamma Mia!».

– Siden jeg har måttet si nei til så mye på grunn av den forrige jobben, tenkte jeg at nå måtte jeg for en gangs skyld tørre å si ja, sier den tidligere «Senkveld»-programlederen.

Men selv om Numme ble headhuntet, måtte han overbevise på audition.

– Jeg kunne ikke bare hvile på dumme laurbær. Men selv om jeg var nervøs, tenkte jeg at dette ikke var noe jeg trengte å være kanongod i. Egentlig hadde jeg forventet enda mer nerver, sier han og ler.

Numme har utført mange sprell og stunt foran folk. Men med unntak av studentrevyen, har han aldri før spilt teater. Dette blir debuten. Han er ganske trygg på at han skal fikse biffen.

– Noen utdanning innen skuespill kan jeg ikke skilte med, men jeg har en bitte liten selvtillit på at jeg skal klare dette, sier han og smiler.

– Hvorfor tror du de ringte akkurat deg?

– Kanskje fordi jeg har jobbet med musikk på hobbybasis i mange år og sunget mye. De visste vel at akkurat den biten skulle vi få til. Og så er jeg kanskje et uventet navn i en sånn cast, sier 51-åringen, som er sønn av Dizzie Tunes-stjernen Yngvar Numme (76).

Thomas Numme er kjent for å trimme lattermusklene til publikum. Nå må han vise en seriøs side. Det kan bli en utfordring.

– Men den må jeg bare ta. Nå slipper jeg ikke unna med at jeg ikke kan det, og det er den store forskjellen, humrer han.

Numme håper folk glemmer at det er «han derre fra «Senkveld»» som står foran dem.

– Det må være et mål. Jeg håper og tror at jeg skal komme inn i den rollen.

12 år har gått siden musikalen basert på ABBAs hitlåter trakk fulle hus på Folketeateret i Oslo, da med blant Heidi Gjermundsen Broch (46) i hovedrollen.

Når teateret åpner dørene for den nye oppsetningen i august, spiller Ulrikke Brandstorp (25) Sophie og Karoline Krüger (51) mamma, Donna.

Det er allerede kjent at Kåre Conradi (49) fyller rollen som Sam – en av de tre mulige fedrene. Nytt er det at Ingar Helge Gimle (64) og Thomas Numme skal spille de to andre.

– Da jeg hørte hvilke tungvektere jeg skulle spille mot, da ble jeg nervøs. Kåre kjenner jeg litt fra før, og Ingar har jeg også truffet noen ganger. Jeg har tro på at vi får det gøy. I tillegg ser jeg frem til å lære mye av dem.

VENNER OG KOLLEGER: Harald Rønneberg og Thomas Numme, her under Liv Ullmanns 80-årsjubileum i 2018. Foto: Frode Hansen, VG

Siden Numme og Harald Rønneberg (47) sluttet med «Senkveld» i 2018, har de jobbet med prosjekter på hver sin kant. Numme med «Casa Numme», som måtte gi seg etter én sesong, mens Rønneberg nå er aktuell med «Helt Harald».

– Hvordan er det å se Harald seile sin egen sjø på TV?

– Harald klarer seg veldig bra. Han sa han savner meg, men det ser ikke sånn ut, flirer Numme, som nylig startet podkast med eksmakkeren – om dagboknotater.

De har imidlertid ikke satt punktum for TV-samarbeidet.

– Jeg ser for meg at vi skal gjøre TV sammen igjen. Det er intensjonen og noe vi har snakket om helt siden vi sluttet. Men i hvilken form og farge, vet vi ikke ennå.

DUETT: Thomas Numme og Maria Mena i «Senkveld»-avrundingen i nettopp Folketeateret i 2018. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Selv om Numme kan synge, vil han sørge for å bli enda bedre før teaterpremieren. Å stå på scenen kveld etter kveld forutsetter at stemmen holder.

– Jeg må nok ta noen sangtimer. Men det er en gøyal utfordring for meg – å lære å synge ordentlig.

Han går løs på oppgaven med ærefrykt.

– Motivasjonen ligger mye i at jeg aldri har gjort noe lignende før. Kanskje kan jeg bevise at det er noe der.

Numme har mer forhold til ABBA-musikken enn selve filmen.

– I første gang høres låtene enkle ut, men dette er pop-perfeksjonisme.

– Hvilke tanker gjør du deg rundt dommen fra eventuelle anmeldere? Terningkast og sånn?

– Det er vondt hvis det går til helvete, men Scenekvelder slurver aldri. Jeg håper de gjør meg bra nok til premieren. Det får stå sin prøve, svarer Numme.