GOAL DIGGER: Gunhild Stordalen har fått seg en ny tatovering med mening. Foto: Alléemy

Gunhild Stordalen med ny tatovering: − Midtlivskrise eller ren dedikasjon?

Det spør Gunhild Stordalen (42) om etter sitt siste stunt. På underarmen har hun nemlig fått en stor tatovering med påskriften: Goal Digger.

Av Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

– Kanskje litt begge deler, konkluderer hun overfor sine 186 000 følgere på Instagram.

Stordalen er kvinnen bak EAT Forum som lenge har jobbet med et grønnere og mer bærekraftig kosthold. I 2019 kom også nyheten om at hun og hotellkonge Petter Stordalen flyttet fra hverandre.

– Vi har hørt mye om «gold diggers», men vi trenger å heie frem flere «goal diggers», skriver hun i en melding til VG.

Det er imidlertid hennes engasjement for bærekraftig kosthold som er bakgrunnen for tatoveringen.

Tatovering med mening

Bokstaven O i tatoveringen er logoen til FNs toppmøte om matsystemer og bærekraftmål. (På engelsk: Food Systems Summit).

– Å fikse mat er helt avgjørende for oppnåelsen av FNs bærekraftmål og klimaavtalen fra Paris. Verden har omsider skjønt at vi må fase ut fossil energi, men vi ligger langt etter på mat. Dette har blitt min «mission» i livet.

Til VG forteller hun at hun tok tatoveringen fordi toppmøtet må bli et vendepunkt.

– Nei, jeg får ikke en ny tatovering for hvert forum eller arrangement vi hjelper med å organisere. Men denne samlingen er annerledes. Den må bli et vendepunkt i historien, hvor verden (les: våre myndigheter!) begynner å se og behandle mat som et system, skriver hun i innlegget på Instagram.

– Om jeg vil angre denne tatoveringen?

På Instagram skriver hun også:

– Om jeg vil angre denne tatoveringen? Ikke så mye som vi vil angre om vi ikke endrer matsystemet i løpet av dette tiåret.

Det er imidlertid ikke Stordalens første tatovering.

– Dette er min tredje tatovering, jeg tok min første så fort jeg ble 18 og det var lovlig. Innerst inne vil jeg alltid være en råneberte fra Muggerud. Men kanskje den eneste med FN-inspirert «tattis».