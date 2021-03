Foto: Fox/AFP

Kobles til trøblete fortid

Fansen er overbevist om at youtuberen Logan Paul er «Grandpa Monster» i amerikanske Maskorama.

Av Håvar Bremer

Det opprinnelige sørkoreanske konseptet har gjort stor suksess i mange land. USA er ikke noe unntak. I den pågående sesongen hagler spekulasjonene om hvilke kjendiser som skjuler seg inni kostymene.

I den britiske versjonen tidligere i år var det forøvrig et norsk innslag da Morten Harket steg ut av «Vikingen».

I USA heter programmet «Masked Singer». En av karakterene, «Grandpa Monster» har i likhet med de andre kommet med flere hint om hvem som er bak masken.

Fortid

Blant annet brukes uttrykket «redemption arc», som står for å gjøre opp for noe galt fra fortiden og er blant annet kjent fra japansk animasjonsfilm.

– Jeg jobber fortsatt med mitt dårlige rykte. Så når dette gamle monsteret tar av seg masken, håper jeg dere ikke redd for personen jeg var for lenge siden, sier «Grandpa Monster», ifølge Dexerto.

Internett-stjernen Paul har skapt flere kontroverser med innholdet han har laget. Verst ble det da han filmet en person som hadde begått selvmord i Japan.

Logan Paul gikk ut med en offentlig unnskyldning etter at han filmet og publiserte en videoen i 2018. Etterpå tok han en pause fra å legge ut innhold. Foto: VGTV

Flere hint som fansen mener kan peke mot at Paul, er bilder av et stjerneskudd som ble fanget i et edderkoppnett og bruken av ordet «Bingo», som kan referere til Pauls låt «Numbers». I tillegg synger monsteret og Paul helt likt, mener mange TV-seere.

Stjerner

Logan Paul (25) og lillebroren Jake (24) har vært YouTube-stjerner i en årrekke og har henholdsvis 23 og 20 millioner følgere. De har slått seg opp på stunt- og humorvideoer, og har også gitt ut flere låter.

De det siste har de begge satset på boksing og kampene deres får stor oppmerksomhet.