UREDIGERT: Anniken «Annijor» Jørgensen synes det er dumt at filtre og retusjering skaper et falskt skjønnhetsideal. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Støtter lovforslag om merking av retusjering

Flere norske influencere er positive til regjeringens lovforslag som vil gjøre at reklame og sponsede innlegg på sosiale medier må merkes om de er retusjert eller har filtre som endrer utseendet.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen vil gjøre det pålagt å merke retusjert reklame, også når influencere har filter på sosiale medier som endrer på utseendet i sponsede innlegg. Lovforslaget ble lagt frem for Stortinget denne uken.

– Merkeplikten skal gjelde for reklamer der kroppsfasong, -størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen redigering, forklarte Barne- og Familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til MinMote.

Influencer Janka Polliani sier til MinMote at lovforslaget bør gjelde alle poster på sosiale medier, ikke bare reklameinnlegg. I fjor gikk hun hardt ut mot skjønnhetsfiltre på Instagram.

ENIG: Youtuber Agnete Husebye – også kjent som Agnetesh – er enig i at retusjert reklame burde markeres. Her er hun i forbindelse med deltagelsen i «Skal vi danse» på TV 2 høsten 2020. Foto: Espen Solli

Agnete «Agnetesh» Husebye mener det kan hjelpe med å få folk til å føle at de er gode nok som de er. Hun ble kåret til «Årets Influencer» i 2019.

– Jeg synes lovforslaget om a markere retusjert reklame, absolutt er på sin på plass. Unge i dag vokser opp til et helt usannsynlig kroppsideal og jeg føler at det her bare kan hjelpe de med å skjønne at det er ikke sånn man ser ut, det er redigert, sier hun til VG.

Sett andre bruke filter

Anniken «Annijor» Jørgensen har flere sponsede innlegg på sin Instagram-profil, og sier hun ikke skjønner at noen godkjenner annonser med filtre som endrer ansiktet.

– Filter er noe som skal være gøy, noe man kan le av, eller få lov å ha en realistisk sommerfugl i ansiktet. Ikke for å lage et falskt skjønnhetsideal. Jeg har sett influencere bruke filter når de snakker om produkter, og har vel egentlig bare aldri forstått at kunden godkjenner dette, skriver hun i en e-post til VG.

Hun sier at hun har tatt det som en selvfølge å ikke bruke filte eller retusjering.

– Jeg har holdt på med dette siden jeg var 15 år gammel, og lenge før annet enn fargefilter var en greie, og jeg husker at jeg alltid tenkte «jeg håper ingen synes jeg ser annerledes ut i virkeligheten» det har jeg alltid tatt med meg, sier hun.

Hyller lovforslag

Influencer Camilla Lorentzen hyller lovforslaget og sier at detter noe hun virkelig har ventet på. Nå krysser hun fingrene for at det vil tre i kraft raskt.

Foto: Janne Møller-Hansen

– Det er jo en gang sånn at reklame, uavhengig av om den kommer direkte fra en leverandør eller blir presentert gjennom en influencer, er noe som lages for å selge. Å retusjere modeller fører ikke bare til at forbrukeren kan sitte igjen med en urealistisk forventning til hva hen faktisk kan forvente av produktet, men fører også til at vi hele tiden blir eksponert for et visst budskap. Som for eksempel: «Bare du bruker nok penger, trener nok, vasker fjeset nok så kan du se ut som dette» – noe som jo ikke er sant.

– Ja til ekte hud

Martine Halvorsen er også glad for at forslaget nå kommer, hun ønsker at det skal bli pålagt å merke alt innhold som er retusjert.

Foto: Janne Møller-Hansen

– Det at vi retusjerer oss og fremstiller en virkelighet som ikke eksisterer er jo ikke annet enn skikkelig trist. Ja til ekte hud, virkelig kropper og levende fjes.

– Opplever å ikke kjenne igjen flere av mine «kollegaer»

Yasmin San Miguel som nylig var aktuell i «Ex on the beach» er glad for at lovforslaget nå har kommet og mener det er viktig.

– Det er fint at vi offentlige profiler vet hva vi skal forhold oss til, samtidig burde ikke det å redigere seg selv til det uoppnåelige være et tema. Jeg selv opplever å ikke kjenne igjen flere av mine «kollegaer» og merker at det er noe som også sliter på meg. Det er rett og slett trist, sier San Miguel

Foto: Privat

Hun legger også til at gutter og jenter er kritiske nok til seg selv som det er og at alle har et ansvar for å passe på hverandre.