TRAPPER NED: Prins Harry og Meghan Markle vil ikke lenger bruke Instagram-kontoen «Sussexroyal» ettersom de det siste året - etter eget ønske - gradvis har trappet ned sine kongelige plikter. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

The Times: Prins Harry og Meghan Markle dropper sosiale medier

Hertugparet av Sussex ønsker ikke å bruke ordet kongelig i sitt arbeid med Archewell Foundation.

Publisert: Nå nettopp

Det er The Times som skriver dette lørdag ettermiddag. Ifølge avisen vil prins Harry og Meghan Markle også droppe både Twitter og Facebook for å konsentrere seg rundt ikke-kongelige prosjekter.

Ifølge The Times kan en av årsakene være at spesielt Meghan Markle tidligere har fortalt at hun har vært utsatt for nettroll, men den mest plausible grunnen er likevel at når ekteparet nå går i gang med sine veldedighetsprosjekter, er det strenge regler for å bruke ordet «kongelig» i navnet til denne type organisasjoner.

Hertugparet av Sussex har vært svært lite aktive på sosiale medier de siste månedene, og allerede i det siste innlegget - fra mars i fjor - antydes det at kontoen vil opphøre.

«Selv om dere ikke ser oss her, vil arbeidet vårt fortsette», skriver paret i innlegget og takker alle sin følgere varmt for støtten de har fått gjennom Instagram-kontoen det siste året - en konto som stopper med 10, 4 millioner følgere.

Det er nå ett år siden at prins Harry og Meghan Markle ba om å få bli fritatt fra sine kongelige oppgaver, blant annet for å jobbe med sin nyopprettede non-profitt organisasjon, Archewell Foundation, oppkalt etter deres sønn Archie.

Dronning Elizabeth godtok ønsket, selv om hun helst ville hatt dem værende i sin innerste krets.

«Min familie og jeg støtter helt og holdent Harry og Meghans ønske om å starte et nytt liv som en ung familie», skrev dronning Elizabeth i en uttalelse, og la der til at hun helst hadde sett at de forble fullverdige medlemmer av kongefamilien.