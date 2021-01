SKILLES: Zoë Isabella Kravitz. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Zoë Kravitz skilles

Skuespilleren (32) vil avslutte ekteskapet etter 18 måneder.

Publisert: Nå nettopp

Flere amerikanske medier, der i blant People, US Weekly og Page Six, skriver at skuespilleren nå vil skilles fra Karl Glusman (33).

Etter å ha fått innsyn i rettsdokumenter skriver magasinene at de også får bruddet bekreftet av en representant for skuespilleren.

Kravitz er for mange kjent for sin rolle i TV-serien «Big Little Lies». Hun har også spilt hovedrollen i serien «High Fidelity». Hun har også spilt i flere filmer, og blir den nye «Catwoman».

Zöe Isabella Kravitz er datter av superstjernene Lenny Kravitz og Lisa Bonet.

SKILLES: Zoe Kravitz og Karl Glusman. Her er de på Oscar-nachspiel i 2019. Foto: DANNY MOLOSHOK / Reuters

Glusman og Kravitz bekreftet at de var et par i 2016, og forlovet seg i 2018. Frieriet skjedde hjemme i stua, og stjernen var ikledd joggebukser.

Allerede før han fikk frem ringen skal hun ha sagt ja.

– Jeg elsker at det ikke var en gjennomtenkt plan i Paris. Det var hjemme, i joggebukser, sa hun da forlovelsen ble kjent.

Paret giftet seg i juni 2019. Bryllupet ble feiret i pappa Lenny Kravitz’ leilighet i Paris, hvor bruden også var ikledd et utradisjonelt antrekk.