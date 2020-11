ROMSLIG PENGESEKK: Allerede før helgen kan det komme ytterligere flere hundre millioner kroner gjennom den kulturminister Abid Q. Raja-initierte stimuleringsordningen som oppfordrer norsk kulturliv til å holde hjulene i gang midt i den andre bølgen av pandemien. Foto: Vidar Ruud

Abid Q. Raja lover mer penger til kulturlivet

Kulturministeren er klar til å plusse på kulturlivets stimuleringsordning med flere hundre millioner kroner.

Nå nettopp

Det bekrefter kulturminister Abid Q. Raja overfor VG. Midlene kommer på toppen av de i alt 1,3 milliardene som har vært utdelt siden pandemien traff Norge i mars

– Jeg kan love at det kommer mer penger til stimuleringsordningen. Vi jobber nå i regjeringen med å kartlegge merbehovet, samtidig som vi også kartlegger det økonomiske handlingsrommet som vi har.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Det kan jeg ikke si helt eksakt, men det blir i flere hundremillionersklassen, sier Raja til VG.

les også Raja om Kurt Nilsen: – Huggestabbe

Den siste uken har han vært under hardt press fra kritikere som har gått ut mot stimuleringsordningen som trådte i kraft akkurat idet den andre bølgen av covid-19, slo inn. Musiker Bendik Hofseth påpekte det han mente er en kraftig skjevdeling av de ulike kompensasjonsordningene etter at juleturneen til Kurt Nilsen fikk over 13 millioner i støtte.

«Her har du i prinsippet konkurransevridd markedet i retning monopolkulturen ved å kaste subsidier etter grådige aktører som står støtt fra før», skriver Hofseth blant annet i sitt VG-innlegg sist uke.

les også Kurt, Karlsen og kulturministeren

Kulturministeren har fått med seg kritikken.

– Jeg har lest Bendik Hofseths debattinnlegg i VG, og jeg har lest kronikker og kritikk i Dagbladet, Aftenposten og Dagsavisen der man etterlyser svar. Men tydeligere kan jeg ikke si det enn at stimuleringsordningen skal stimulere til arrangement der det er smittevernmessig forsvarlig, enten det blir for 200, 50 eller 20 personer, slik situasjonen er i Bergen akkurat nå. Og selv om man må gå ned fra for eksempel 200 til 50 så vil mellomlegget kunne bli dekket. Og igjen – det er hele næringskjeden – lyd, lys og crew – som skal stimuleres, sier Raja.

les også Arbeiderparti-topp om stimuleringsmillioner: – Ikke rart man blir forbannet

Han legger til:

– Vi gjør vår del av jobben for å stimulere til aktivitet, nå vil vi at også kulturbransjen gjør sin del, sier kulturministeren.

Smittesituasjonen akkurat nå gjør at alle innendørs arrangement i Oslo er forbudt. I Bergen er det tillatt med et publikumstall på 20, mens steder som har fastmonterte seter, kan ha 200. Uten fastmonterte seter er publikumstaket på 50.

Kirkebenker, i kirker som i disse dager skal huse et vell av juleturneer, er ikke definert som fastmonterte. NRK meldte tidligere i dag at helseminister Bent Høie sa nei til oppmyking av disse reglene.

Før helgen ble blant annet den tradisjonsrike «Julenatt»-turneen med Wenche Myhre avlyst, mens Sissel Kyrkjebø avlyste sin juleturné allerede i september.

les også Jan Fredrik Karlsen ut mot regjeringen: – Tror ikke de har skjønt det

Abid Q. Raja har også blitt kritisert for sene utbetalinger og avgjørelser på søknader som gjelder både avlyste arrangement i perioden mai-august i år, men også for den ferske stimuleringsordningen.

Det er Norsk kulturråd som forvalter disse ordningene, og nå lover kulturministeren at det kan bli fortgang i utbetalingene.

– Jeg har senest i dag vært i dialog med Kulturrådet, og vi forsterker nå saksbehandlingsleddet for stimuleringsordningen i håp om at dette vil gå raskere, sier kulturministeren.

Publisert: 17.11.20 kl. 16:12