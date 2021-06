KANSELLERT: Paradise Hotell Sverige er tatt av luften på grunn av beskyldninger om overgrep. Foto: Nent Group Sverige

Arbeidstilsynet i Sverige gransker «Paradise Hotel»-produsent

Mastiff i Sverige skal granskes etter overgrepssak i svenske «Paradise Hotel».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det svenske arbeidstilsynet starter granskning av svenske Mastiff. Det melder Expressen tirsdag.

Årets sesong av svenske «Paradise Hotel» ble stoppet etter at to av deltagerne kom med beskyldninger om overgrep under innspillingen. Saken ble i ettertid politianmeldt og sesongen er fjernet fra strømmetjenesten til Nent.

Hendelsen skal aldri ha blitt rapportert inn til det svenske Arbeidstilsynet. Dette til tross for at Mastiff - i henhold til arbeidsmiljøloven - kan være rapporteringspliktig.

– Det stilles krav til arbeidsgiveren om å rapportere til Arbeidstilsynet når noe virkelig ille har skjedd. Hvis noen har dødd, fått en mer alvorlig personskade eller det har skjedd en alvorlig hendelse, må de rapportere om det, sa Anna Varg, generalråd ved Arbeidstilsynet, til Dagens Media.

Dokumenter som Expressen har fått tilgang til viser at Arbeidstilsynet skal besøke produksjonsselskapets kontor i Stockholm onsdag.

Der vil de undersøke hvordan Mastiff arbeider for å forhindre risiko for skader og sykdommer på jobben, og hvilke rutiner som finnes for å sikre arbeidsmiljøet.

I april fortalte de svenske «Paradise Hotel»-deltagerne Jennifer Paatere (23) og Annie Dahlberg (24) at de ble utsatt for overgrep under innspillingen av årets sesong av realityprogrammet.

Det var ikke før hendelsen ble vist på TV flere måneder etter innspillingen, at saken ble politianmeldt. Kort tid etter åpnet svenske påtalemyndigheter etterforskning, og hele sesongen er nå fjernet fra strømmetjenesten til Nent.