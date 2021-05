«Paradise Hotel»: Deltagerne fra vårsesongen 2020. Foto: Nent TV3

Coronasmitte på «Paradise Hotel»

I mars trosset «Paradise Hotel» globale reiseråd for å spille inn to sesonger av realityserien i Mexico. En av deltagerne som ankom innspillingen, testet positivt for corona.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I starten av mars sendte Nent deltagere og produksjon fra Norge til Mexico for å spille inn to nye sesonger av «Paradise Hotel». VG fikk i februar opplyst at det er 55 personer i crewet, i tillegg til deltagere.

– I siste halvdel av april var vi ferdige med innspillingen av sesong 14 av Paradise Hotel i Mexico – uten noen tilfeller av corona. Etter dette ankom deltagerne som skulle være med i sesong 15, og en av disse deltagerne testet positivt for corona etter ankomst på settet, sier programdirektør i Nent, Christian Meinseth, til VG.

Bakgrunn: Spiller spille inn «Paradise Hotel» tross globale reiseråd

Meinseth sier at vedkommende umiddelbart ble isolert fra alle andre deltagere og crew, og ingen andre deltagere eller crew ble smittet.

Innspillingen av sesong 15 ble på grunn av dette noe forsinket, men er nå avsluttet uten ytterligere smittetilfeller.

– Vi hadde på forhånd svært gode rutiner på plass om en slik situasjon skulle oppstå. Deltageren ble isolert fra alle andre, og de andre deltagerne og crew ble i en periode testet daglig. Ingen andre personer har testet positivt, forklarer Meinseth.

Reagerer på innspilling: − En loddrett langfinger til hele dugnaden

Ikke forbudt

Det er ikke ulovlig å reise, ifølge Utenriksdepartementet (UD). Reiserådet innebærer primært at regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

VG har forsøkt å komme i kontakt med programleder Triana Iglesias, som har med seg sin nyfødte datter til Mecico.

Iglesias har tiligere uttalt at hun mener kritikken er «urettferdig».

Helseminister Bent Høie uttalte til VG i februar at han var kritisk til innspillingen av realityserien.

– Det innebærer en risiko for smitte, sa Høie om den da forestående «Paradise Hotel»-reisen til Mexico.

– Jeg ville ikke gjort det, presiserte han.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte i samme sammenheng at globale reiserådet gjelder alle, og at de som produserer TV-programmer, må forholde seg til de rådene og reglene som gjelder.

Avgjørelsen om å reise høstet reaksjoner i sosiale medier.

VGTV-programmet «Panelet» sendte to reportere til Mexico for å dekke innspillingen. De var imidlertid ikke til stede under produksjonen av sesong 15.