Prins William sier i en uttalelse at BBC sterkt bidro til morens frykt, paranoia og isolasjon. Foto: ITN via AP / NTB

Prins William om BBCs Diana-intervju: − Gjør meg utrolig trist

Prinsesse Dianas sønner William og Harry fordømmer BBC og en journalist for å ha brukt uhederlige metoder for å få Diana til å stille til intervju i 1995.

Av NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det gjør meg utrolig trist å vite at feilene BBC gjorde sterkt bidro til hennes frykt, paranoia og isolasjon som jeg husker fra hennes siste leveår, sier prins William i en uttalelse.

BBC ga torsdag en uforbeholden unnskyldning for hvordan en reporter oppførte seg for å sikre seg intervjuet med prinsesse Diana i 1995.

– Jeg mener dette Panorama-programmet ikke er legitimt og aldri bør vises igjen, sier prins William videre.

Bakgrunn: Omstridt Diana-intervju brøt BBCs retningslinjer

Gransking: Uhederlige metoder

Intervjuet med Diana stor oppstandelse, ikke minst uttalelsen hennes om at de var tre i ekteskapet, en referanse til prins Charles' nåværende kone, hertuginne Camilla.

En uavhengig granskingskommisjon har slått fast at journalisten Martin Bashir brukte uhederlige metoder for å få Diana til å stille opp og fortelle om de ekteskapelige problemene med prins Charles.

John Dyson, den pensjonerte dommeren som har ledet granskingen, sier Bashir la fram falske kontoutskrifter for Dianas bror for å påvirke ham til å arrangere et møte med prinsessen.

Prins Harry advarer om at de villedende metodene som er avdekket i granskingen av BBCs Diana-intervju i 1995, fortsatt brukes i dag. Foto: Peter Nicholls / pool via AP / NTB

Prins Harry: Metodene brukes fortsatt

Også prins Harry retter sterk kritikk mot BBC etter at resultatet av granskingen ble lagt fram torsdag. I sin egen uttalelse sier han at rapporten er «det første steget på vei mot rettferdighet og sannhet».

Han hevder at metodene som er avdekket, fortsatt brukes i dag.

– Ringvirkningen av en utnyttelseskultur og uetisk praksis tok til slutt livet hennes, sier Harry.

Reporteren Martin Bashir har sagt at han angrer på fremgangsmåten. Han sa opp jobben i BBC 14. mai på grunn av helseproblemer.