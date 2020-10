FULL «LOCK DOWN»: Nils Kvalvik (øverst til venstre), Sindre Nyeng, Tove Moss Lohne, Wiktoria Rønning, Kjetil Kirk, Raymond Røskeland og Daniel Viem Årdal skal alle ha bidratt til å bryte corona-restriksjonene under «Farmen»-innspillingen i sommer. Foto: Espen Solli

«Farmen»-deltager kom full til TV-opptak midt på dagen: – Produksjonen ble sjokkerte og forbannet

Opptakene ble stoppet i 24 timer etter en rekke hendelser som involverte fyll, smugling av alkohol, nattlige utflukter, lån av telefoner og generelle brudd på coronareglene. – Vi er skuffet, sier TV 2.

Så langt har det vært mye drama i høstens «Farmen», men denne uka når dramaet nye høyder når syv deltagere blir fersket for gjentatte ganger å ha forlatt gården og oppsøkt andre mennesker i nærheten.

Og det var da én av deltagerne, Raymond Røskeland (36), kom beruset inn på gården midt på lyse dagen at både TV 2 og produksjonsselskapet Strix skal ha skjønt at det hadde foregått ulovligheter under innspillingen.

– Raymond kom ramlende inn på gården midt på dagen, han var så full at han ikke skjønte noe som helst. Produksjonen ble sjokkerte og forbannet. Det var da det egentlig tok helt av, forteller deltager Nils Kvalvik (39) til VG.

– Jeg var brisen, det er greit. Men at jeg ramlet inn på gården, det er helt feil. Det er en stor forskjell på å ramle inn kontra å være brisen. Dessuten var det ikke jeg som kom ramlende «dritings» inn på gården. Det skjedde faktisk kvelden før, da to personer kom ramlende inn og ble tatt av vakten allerede da de gikk i land fra båten, kontrer Røskeland.

Nils Kvalvik innrømmer overfor VG at det var han og meddeltager Daniel Viem Årdal (30) som ble oppdaget av en vakt dagen før, da de «godt påseilet» kom tilbake fra et 70-årslag dagen før.

Alle ble avhørt

I tidligere «Farmen»-sesonger har man sett flere eksempler på at deltagere har brutt reglene på lignende vis. Men etter hva VG forstår, var det situasjonen rundt coronaviruset som gjorde at TV-produksjonen denne gangen valgte å slå hardt ned på det de mistenkte hadde foregått.

Episoden førte nemlig til avhør av samtlige, mens produksjonen ble satt på pause i 24 timer. Samtlige deltagere ble til slutt coronatestet.

– I ettertid er det selvsagt fullt forståelig, men der og da skjønte vi det ikke. Vi skjønte ikke hvor alvorlig corona-situasjonen var på utsiden, forteller Kvalvik.

Som VG tidligere har omtalt, fikk den 39 år gamle «Farmen»-deltageren litt tidligere beskjed om at onkelen hans var død. Ifølge ham selv, var han i begravelsen til onkelen da episoden med Røskeland skjedde.

– Da jeg kom tilbake møtte jeg Kjetil (Kirk, 27, journ. anm.) i porten. Han fortalte at Raymond var dritings. Jeg gikk ned til Raymond og prøvde å vekke liv i ham. Men han var ikke tilsnakkende på det tidspunktet. Etterpå kom hele bøtteballetten av sjefer inn og intervjuet hele gjengen for å finne ut hva som var skjedd.

Havnet i 70-årslag

I samtaler med deltagerne kom det fram at syv av deltagerne ved flere tilfeller skal ha forlatt gården og oppsøkt andre mennesker i området. Turene skal ha ført med seg tilgang på alkohol, mat, snacks - samt bruk av mobiltelefoner.

Nils Kvalvik selv skal, sammen med Daniel Viem Årdal (30), litt tidligere ha oppsøkt det nevnte 70-årslaget - der de ble foret med både konjakk og annen alkohol.

SKAL HA BLITT FULL: Raymond Røskeland skal ha kommet full til TV-opptakene midt på dagen, noe som fikk produksjonen til å ane ugler i mosen. Foto: Espen Solli

– Vi ble rimelig påseilet, innrømmer Kvalvik, som erkjenner at Daniel under besøket fikk låne en telefon og ringte hjem til moren, mens han selv også ringte hjem til samboer for å be henne om å vipse 500 kroner for én flaske whiskey og én flaske Jägermeister, som de fikk med seg tilbake fra utflukten.

– Daniel ringte moren sin ja, men fikk huden full av kjeft. Fordi vi hadde brutt reglene. Det var en kort samtale. Jeg fikk rimelig kjeft jeg også.

Drikkevarene skal, ifølge «Farmen»-deltageren, ha blitt gjemt på en øy i nærheten av gården. Og det var disse flaskene Røskeland skal ha funnet og forsynt seg av midt på lyse dagen. Det bekrefter han også selv overfor VG.

– Jeg fikk vite at de hadde gravd ned litt alkohol, og Nils ville at alle skulle dele denne drikken. Så fikk jeg høre at Sindre og Daniel planla å stjele alkoholen, så da rodde jeg ut sammen med to andre og fant det.

– Full? Jeg sovnet

– Det fikk store konsekvenser, Raymond?

– Jeg vet ikke om det ga så store konsekvenser, for konsekvensene hadde allerede kommet. For da Nils kom hjem kvelden før hang han jo full ut av et vindu selv. Alle fikk det med seg og vaktene så det som skjedde. Jeg vil ikke si at jeg var utslagsgivende, men det var kanskje prikken over i’en, mener han.

TOK DET ROLIG: Karianne Vilde Wølner skal ikke ha vært blant de syv som snek seg ut i nattens mulm og mørke under «Farmen»-innspillingen. Foto: Espen Solli

– Flere deltagere mener at du var svært beruset?

– Full? Jeg sovnet. Ved husveggen. Det var vel en god kombinasjon av alkohol og lite søvn. Jeg vil ikke si at jeg var «dritings». Jeg husker godt at jeg gikk fra båten og opp til huset. Men så begynte jeg å bli uggen, for jeg hadde ikke spist noe særlig, og hadde fått i meg mye brennevin.

Programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, forklarer dramaet på denne måten:

– Vi fikk mistanke om at noen av deltagerne hadde vært i kontakt med utenforstående i starten av den fjerde produksjonsuka. Det ble på grunnlag av informasjonen vi hadde på dette tidspunktet bestemt at produksjonen skulle stanses. De fikk samtidig streng beskjed om at en forutsetning for å starte opp produksjonen igjen var at de la alle kort på bordet, så vi fikk den informasjonen vi trengte for å vurdere hvor stor risiko de hadde utsatt seg selv og produksjonen for. Og hvilke tiltak vi skulle iverksette, sier hun.

– Virkelig beruset

Hun fortsetter:

– Det vi avdekket i individuelle samtaler med deltagerne var at syv av dem ved fire ulike tilfeller hadde brutt reglene for smittevern. De fortalte at de hadde holdt avstand, men at de hadde mottatt mat og drikke, og lånt telefoner av utenforstående. Disse hendelsene fant sted i tidsrommet mellom 6. og 12. august.

Etter råd fra kommunelege, og iverksettelse av ytterligere tiltak for smittevern, ble produksjonen gjenopptatt etter 24 timer.

– Det var nullsmitte i regionen på dette tidspunktet, og med de forsterkede tiltakene som ble iverksatt, mente kommunelegen at det var forsvarlig å starte opp igjen. Alle deltagerne ble også corona-testet, svarene på prøvene kom tilbake negative 19. august, forklarer Haldorsen.

Karianne Vilde Wølner (26) var én av få som ikke skal ha vært med på de gjentagende utfluktene. Hun mener at det var da Røskeland kom beruset til opptak midt på dagen at Strix og TV 2 begynte å nøste i hva som hadde skjedd.

– Storbonden var ute med mentor, og så kom Raymond. Han var virkelig beruset. Etterpå la han seg for å sove. Og han sov hele den dagen. Etter det begynte de å avhøre oss, og da kom bit for bit fram i lyset. Det var sykt drama, forteller hun.

Røskeland selv mener imidlertid at han ikke var så full.

– Jeg la meg ned på en benk, for jeg følte meg veldig trøtt og kvalm. Etterpå satte jeg meg på en stol borte ved vinduet. Jeg la meg ned igjen, for jeg var så svimmel. Så sovnet jeg. Jeg sto opp selv og gikk og la meg. Og sto opp igjen til vanlig middagstid, mener han.

BRÅ EXIT: Lene Egeland Hogstad røk ut av «Farmen» på søndag. Kun kort tid senere var hennes overkvinne, Tove Moss Lohne, involvert i en skikkelig «oppvask» inne på «Farmen»-gården. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Toskete

– Hva tenkte du da du våknet igjen?

– Jeg tenkte vel egentlig bare at dette var toskete. Men gjort var gjort, jeg kunne ikke gjøre noe med det. Men det var en form for lettelse. For nå var de nødt til å gjøre noe med det som hadde skjedd.

Han følte seg ikke veldig bra i dagene etterpå, erkjenner han.

– Tenk deg den følelsen av å være fyllesyk på «Farmen», en større straff enn det kan du ikke få. Jeg tror jeg var fyllesyk i tre eller fire dager.

Men: Det skal ikke bare ha vært Nils Kvalvik og Daniel Viem Årdal som var på utflukt den kvelden de havnet i 70-årslag. Fire andre, nemlig Tove Moss Lohne (35), Wiktoria Rønning (22), Kjetil Kirk og nettopp Raymond Røskeland skal nemlig ha vært på en hytte på den andre siden av fjorden.

– Seks av elleve var på galeien samme natten, ifølge Kvalvik.

Mads Hansen: – Få har sett meg så sint

VG har også vært i kontakt med Daniel Viem Årdal:

– Til stede var en dame som fylte 70 år, og hun hadde fire venner på besøk. De hadde kjennskap til «Farmen» og ville at vi skulle ta et glass, sier han til VG.

Der og da tenkte de ikke så mye på corona-situasjonen, mener han.

– Vi levde i en boble, og fikk lite informasjon om utviklingen på utsiden. Men selv om vi visste lite, burde vi kanskje tenkt oss bedre om.

Én deltager forteller til VG at programleder Mads Hansen (36) var så rasende da han kom til gården at «han nesten ikke klarte å stå stille». Til VG bekrefter 36-åringen at han ikke var veldig blid.

– Jeg kan vel si at det er veldig få som har sett meg så streng og sint før. Jeg var i nærheten av å sprenge min egen skala.

TV 2: – Så alvorlig at det får konsekvenser

Programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, understreker at «Farmen» er frivillig og at ingen blir holdt der mot sin vilje. Og at det som skjedde vil få konsekvenser - noe som vises på TV onsdag kveld.

– Produksjonen bygger i stor grad på tillit mellom oss som lager programmet og de som er med. Gitt situasjonen med Covid-19 er vi svært skuffet over at enkelte deltagere valgte å bryte reglene for smittevern, og dermed sette hele produksjonen i fare for å bli stengt ned permanent hvis noen ble smittet. Vi oppfattet dette tillitsbruddet som så alvorlig at det får konsekvenser for dem i programmet, sier hun til VG.

– Burde TV 2 gjort noe annerledes her, for eksempel ved å styrke vaktholdet med tanke på den pågående coronapandemien?

– Det er alltid mulig at vi kunne vært enda tydeligere i kommunikasjonen. Men Strix hadde, i samarbeid med Stamina helse utarbeidet strenge smittevernregler som alle i crewet måtte forholde seg til. Det å skjerme deltagerne og crew fra potensiell smitte har vært svært viktig både for produksjonsselskapet og for TV 2. Vi forventer at deltagerne holder seg på gårdens område i perioden. Vaktholdet på gården er for deltagernes sikkerhet, og for å passe på at ikke uvedkommende kommer inn på gården. At noen av deltagerne valgte å bryte denne tilliten er vi naturligvis skuffet over.

Publisert: 13.10.20 kl. 07:53

