Camilla Lorentzen havnet midt i debatt om reklame og kroppspress: − Ganske «far out»

Sofie Karlstad brukte Camilla Lorentzen som eksempel på influncere som viser mye kropp, men ikke blir felt i Fim. Nå svarer Lorentzen.

Influencer Sofie Karlstad ble i forrige uke felt i Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) etter en lettkledd reklamekampanje for betakaroten.

På Instagram poserer hun i bikini på en strand, med en boks med kosttilskuddet. Det var andre gang Karlstad ble felt i Fim. VG omtalte saken mandag.

Fagutvalget mente Karlstads reklamekampanjer skaper kroppspress, og at særlig hensyn må tas når man har mange unge følgere. Totalt har Karlstad 235.000 følgere på Instagram.

Mandag tok influenceren til Instagram, der hun går hardt ut mot både Fim og VG.

HARDT UT: Influencer Sofie Karlstad gikk hardt ut mot både Fim og media etter hun ble felt i fagutvalget. Foto: Anniken Aronsen

I sin Instagram-post bruker Karlstad en annen influencer som eksempel på personer som også viser kropp på Instagram, men som ikke blir felt i Fim. Karlstad mener det primært er jenter med «en type kropp» som blir felt i Fim.

Hun viser til influencer Camilla Lorentzen sin profil på Instagram. Lorentzen publiserer også lettkledde bilder der hun fremmer produkter.

– Jeg er sterkt uenig i at Fim er et system som funker når det helt til nå kun har blitt tatt en type kropp. Det er fra mitt ståsted «bodyshaming» av en spesiell kropp som man mener skaper kroppspress. Hadde jeg lagt ut det bilde Camilla la ut i bikini bakfra, som reklame for et armbånd, tror jeg det hadde blitt mer klaget på og at det lettere hadde blitt felt av Fim, sier Karlstad til VG.

Se innlegget av Camilla Lorentzen som Karlstad sikter til her:

Lorentzen sier hun forstår hva Karlstad mener, og at hun på flere punkter er enig med influenceren. Likevel mener hun det er vesentlige forskjeller i hva de to markedsfører, og også i hva Fim ser på.

– Jeg mener også det er viktig å påpeke at FIM ikke er et organ som er etablert for å behandle klager om reklame generelt, men for å gjennomgå reklame av visse varer og tjenester rettet mot barn og unge under 24 år. Dersom jeg i reklamen hun sikter til her hadde reklamert for kosttilskudd, energidrikk, proteinpulver eller lignende hadde det definitivt vært utenfor det som er ok, forklarer Lorentzen og legger til:

– Men her er det en reklame i samarbeid med mental helse og blush.no med fokus på retusjering av reklame og mangfold i reklamebransjen som står på agendaen. Å trekke en parallell mellom det og å reklamere for betakaroten blir ganske far out.

Samtidig sier hun det er opp til Karlstad å velge hvilke profiler hun vil sammenlikne seg med når det kommer til dette.

– Men det kunne vært en idé å velge en influenser som reklamerer for de samme tingene - fordi det er der sammenligningsgrunnlaget må legges - og ikke bare gå for en influenser som har en kropp som «ikke faller innenfor idealet», sier hun.

Lorentzen sier hun konsekvent takker nei til alle samarbeid med aktører som tilbyr produktene som står på Fims liste over produkter som reguleres.

– Nettopp fordi jeg ikke ønsker å bidra til økt kroppsmisnøye hos barn og unge.

Begge gangene Karlstad ble felt i Fim var det på grunn av markedsføring av kosttilskudd på en måte Fim mente bidro til kroppspress.

– Jeg synes all type kropp er verdige kropper å bruke, også innen reklame. For meg og Camilla for eksempel går kropp igjen i mange ulike poster. Jeg ser derfor på det som normalt at vi også opptrår på lik linje i våre reklameinnlegg, sier Karlstad til VG.

Dette var innlegget Karlstad ble felt for i Fim forrige uke:

Visse sider av Karlstads argumentasjon kan Lorentzen stelle seg bak. For eksempel mener hun Fim har en vei å gå når det gjelder å fatte vedtak i saker mot flere typer profiler.

– Det er for eksempel påfallende at det ikke har blitt fattet et eneste vedtak mot en mannlig influencer, selv om det finnes flere av disse som spiller masse på kropp, retter seg mot unge mennesker og markedsfører kosttilskudd, og at jentene som dømmes i sakene har påfallende like profiler. Med det mener jeg ikke at noen av vedtakene som er gjort er feil; jeg har lest gjennom de fleste og er relativt enig, men at Fim bør gå bredere ut og felle enda flere, sier hun.

– Jeg mener for eksempel at de har en lang vei å gå for å etterleve sin egen retningslinje om at «influencere [ikke skal] bidra til å spre uriktige eller udokumenterte påstander om kropp og helse». Informasjon om at proteinpulver er slankende, kollagen gir deg bedre hår og at vann har alkaliske egenskaper blir spredd over en lav sko.

Sekretariatsleder i Fim, Wenche Jacobsen, sier de bare følger opp klager som kommer eksternt.

– Det er Mattilsynet som har ansvaret for for produktpåstander som kan benyttes i markedsføring av kosttilskudd. Fim undersøker ikke grunnlaget for produktpåstander, men understreker ved utsagnet «influencere ikke skal bidra til å spre uriktige eller udokumenterte påstander om kropp og helse» at influencerne skal bringe dette på det rene med annonsøren som ønsker å gjennomføre influencermarkedføringen.

Selv tror Lorentzen den ekte kampen mot kroppspress går på å rette refs mot de som bestemmer hvilke type kropper som skal brukes i markedsføringen for sine produkter.

– Tenker du at du bidrar til kroppspress?

– Jeg tenker at det er vanskelig å definere hva som bidrar til kroppspress og ikke, fordi det både finnes en subjektiv og en universell faktor i dette. En som ønsker seg en kropp som min vil kunne føle at jeg bidrar til kroppspress, mens en som er aktivt opptatt av å skrive på Jodel at jeg er usunn, overvektig og stygg på ingen måte vil ha samme oppfatning, svarer hun.

– Ser man på det mer universelle tror jeg at det er større markedskrefter og ikke minst holdninger i samfunnet som skaper det beryktede kroppspresset, og at det er her kampen også må ligge. Jeg tror for eksempel det er viktigere å rette refs mot de som bestemmer seg for å bruke én type kropp i markedsføringen sin, enn det er å slå ned på modellene og influensene som er en del av markedsføring.

Både Karlstad og Lorentzen sier de er kroppspositivister.

– Målet mitt er å inspirere og motivere jenter og damer der ute til å tørre å gå sin egen vei, til å tørre å sette seg selv først og ikke minst til å tørre å gjøre det som skal til for at de skal føle seg fantastiske i kroppene sine - uavhengig av hvordan den ser ut, avslutter Lorentzen.

