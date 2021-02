VENNER: Malcolm (John David Washington) og Marie (Zendaya) i et mindre intenst øyeblikk. Foto: NETFLIX

Film-anmeldelse «Malcolm & Marie»: Kranglenach

Smertelig intens berg- og dalbane-nattekrangel for to.

Publisert: Nå nettopp

«Malcolm & Marie»

Amerikansk drama

Med: Zendaya og John David Washington

Manus og regi: Sam Levinson

Premiere på Netflix fredag 5. februar

Malcolm (John David Washington) og Marie (Zendaya) kommer hjem fra en vellykket premiere av Malcolms filmregidebut. Han er brisen og begeistret. Hun er mutt og mellomfornøyd. Mens han danser til James Brown i stua, koker hun mac 'n cheese på kjøkkenet og røyker ampert på terrassen.

Så smeller det. Så til de grader. Så fortjent.

Hele «Malcolm & Marie» er en følelse av å være tilstede i en diskusjon man ikke burde sett. Som å sitte inne i en krangel som har ulmet seg opp i årevis, før den kulminerer når den ene er altfor høyt oppe, og den andre er altfor langt nede.

Settingen er en natt i et enormt herskapshus i Malibu, som gir muligheter for å bevege seg, rope høyt og legge seg ned. Marcell Rév («Euphoria») sitt kamera er ubehagelig tett på når karakterne spytter ut beskyldninger mot hverandre, og trekker seg tilbake når de beveger seg bort fra hverandre.

LITT VENNER: Marie (Zendaya) og Malcolm (John David Washington) i en pause mellom slagene Foto: NETFLIX

«Euphoria»-regissør Sam Levinson er tryggest på hovedrollen fra samme serie, Zendaya. Her går hun gjennom hele følelsesregisteret, fra mutt til forbanna, til krakilsk leende og gråtende.

Hun er for lengst vei til å bli en av vår tids markante skuespillere. John David Washington har blant annet vært høylytt smart i «BlacKkKlansman» og forvirret kontrollert i«Tenet». Her får han fram sin indre bransjekyniker og går fra å være begeistret, til å være en ekstremt liten mann i ord og handlinger.

Begge håndterer et manus som ikke føles minneverdig i enkeltreplikker. Som i helhet er en prøvelse, på godt og vondt, i hvor langt man kan trekke og bruke hverandre i et forhold.

Skuffelsene som driver fortellingen fram kan for enkelte virke noe Hollywood-konstruerte og virkelighetsfjerne. Kritikken av omgivelsene, både mennesker og handlinger, kan nesten være direkte nærsynte.

STILLE FØR STORMEN: Marie (Zendaya) og Malcolm (John David Washington) før det smeller. Foto: NETFLIX

Men når Malcolm plukker fra hverandre en anmeldelse, til tross for at den er jublende begeistret, får man sannsynligvis et ærlig innsyn i en bransjevirkelighet. Spesielt der han fnyser av anmelderens forsøk på å late som hen forstår motiver, fototeknikk og objektiver.

Stilisten Levinson virker inspirert av Mike Nichols sin «Hvem er redd for Virginia Woolf?»-filmatisering (1966). Åpningstypografi og bevegelsene inn mot handlingsrommet har speilende grep derfra. Vi som seere tar til dels Nick og Honeys plass i handlingen. Forløsningen i historien er ikke nødvendigvis like hjerteskjærende, men tettere på en voksenversjon av karakterene i «Euphoria».

«Malcolm & Marie» er laget for Netflix som en av de første pandemi-innspillingene. Den er filmet på 35 mm film, i nydelig svart/hvitt. Egentlig litt for lang, litt for nærsynt og litt for vond. Den burde skiftet rekkefølge på navnene i tittelen.

Dessuten er det absolutt ikke den filmen noen trenger akkurat nå.

Og nettopp derfor bør man gi den muligheten.