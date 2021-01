INFLUENCER: Forbrukertilsynet mener Sofie Elise Isachsen og forlaget har brutt markedsføringsloven på to punkter. Foto: Frode Hansen

Sophie Elise og Strawberry Publishing: Bestrider Forbrukertilsynets gebyr for skjult reklame

Forbrukertilsynet mener Sophie Elise Isachsen og forlaget har brutt markedsføringsloven på to punkter. Det ene punktet erkjennes, men det andre er de sterkt uenig i.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I desember varslet Forbrukertilsynet overtredelsesgebyr mot Strawberry Publishing AS og Sophie Elise AS på henholdsvis 300.000 og 200.000 kroner.

Forbrukertilsynet mener forlaget og influenceren har brutt markedsføringsloven på to punkter: For skjult reklame og for utsendelse av markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere.

Dagbladet omtalte varselet først.

Isachsen og forlaget fikk frist til 20. januar å kommentere varselet, før Forbrukertilsynet skal fatte et endelig vedtak.

Bestrider hovedpunktet

Nå har de kommentert varslet i et bemerkningsbrev.

Advokat Jon Wessel-Aas svarer på vegne av både Strawberry og Isachsen.

Overfor VG forklarer han at de erkjenner overtredelse på ett punkt:

– Det handler om utsendelse av e-post ved lansering av bokklubben, til følgere som hadde registrert sine e-postadresser før det var noen kommersiell tjeneste og da det derfor heller ikke var angitt at e-postadressene kunne brukes til markedsføring, sier han.

Isachsen og Strawberry er derimot sterkt uenig i «hovedpunktet» i varslet.

Det er punktet som handler om Instagram-kontoen @litt.sophie og skjult reklame. Forbrukertilsynet mener kontoen har blitt brukt kommersielt i forbindelse med bokklubben fra første stund.

les også Sophie Elise om nakenhet: – Viktig å stå opp for seg selv når man blir «shamet»

I mars 2020 oppfordret Isachsen sine følgere til å følge Instagramkontoen «litt.sophie». Denne kontoen skulle brukes til å dele innlegg og poster om «bøkene jeg leser, sitater jeg liker, generelt ting som inspirerer meg og personlige tekster».

I et innlegg på den nye boksiden ble følgerne oppfordret til å trykke på en lenke i kontobeskrivelsen hvor noe «veldig spennende ventet».

Når man klikket på linken ble man sendt til hjemmesiden til bokklubben.

Tre måneder senere lanserte Isachsen og Strawberry Publishing en bokklubb med navn «litt Sophie». Instagram-kontoen «litt.sophie», som hun startet i mars, ble samtidig omgjort til en offisiell konto for bokklubben.

Forbrukertilsynet mener at bokkontoen høyst sannsynlig har vært en del av markedsføringsstrategien til bokklubben fra første stund, men at dette ikke har vært tydelig for forbrukerne.

– I stedet for å tydeliggjøre kontoens kommersielle formål, har forbrukerne blitt forledet til å tro at kontoen var noe personlig for Sophie Elise, sa Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet på deres nettsider.

Dette bestrider altså Isachsen og forlaget, mens de erkjenner markedsføring på e-post uten gyldig samtykke fra forbrukere.

Forbrukerne som la igjen sin e-postadresse etter å ha besøkt Isachsens nye konto fikk ingen informasjon om at registreringen innebar å motta markedsføring.

Dette mener de var en glipp som skyldtes at den gang de aktuelle mottagerne registrerte sine e-postadresser, var det ikke salg av varer eller tjenester som var formålet, og bruk av e-postadressene til markedsføringsformål var derfor heller ikke inntatt i hva man samtykket til.