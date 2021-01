Nye låter uke 3: Jason Derulo, Billie Eilish og en håpløs cover

Nytt fra Jason Derulo og Billie Eilish (ikke sammen), en håpløs cover av årets allerede største hit og en særdeles spennende debutant er blant det VG mener er ukens beste låter.

Billie Eilish og Rosalia – «Lo Vas A Olvidar »

Eilish fortsetter å gjøre ting på sin helt egen måte. Selv når hun samarbeider med katalanske Rosalía. Den er så stillegående at man nesten ikke merker den de første gangene. Så eksploderer den i sin egen fortreffelighet. Noe stillestående på egen hånd, men denne hører til den kommende ekstraepisoden av HBO-serien «Euphoria». Jules sitt perspektiv på dette kan bli tårende vakkert.

Freddy Kalas – «Alt blir bra»

Advarsel til alle med barn i småskolen og på skolefritidsordninger over det ganske land: Denne optimistiske påstanden kommer ungene til å gaule på før dere har stått opp lørdag morgen. Freddy «Pinne for landet/Jovial/ etc.» Kalas har en forbannet evne til å skape ufrivillig hjerneklistrende positivitet. Så også her. «Alt blir bra» ville i vanlige tider høres helt hinsides fjottete ut. Nå er den bare helt ordinær blidteit, og burde ha fått walkover til årets MGP-finale.

BÆRER DEG: Kamara burde vært en stjerne for lenge siden. Ukens låt er et skritt nærmere. Foto: IDA FISKAA/SONY

Kamara – «Carry You Home»

Bergenske Kamara burde streng tatt vært stjerne for lenge siden. Likevel har hun fremdeles vært tydeligst i monitor med bidraget på Lars Vaulars 2019-album «Flere steder alltid». Her følger hun opp det perfekte refrenget på «20 Something» med en rolig 2021-start. Der hennes unike stemmeprakt bygger opp en ganske enkel låt til noe mye større enn seg selv.

Jason Derulo og Adam Levine – «Lifestyle»

Nei, men hjelpe meg da. Her har man startet med noe som kan minne om et nedsenket sample av onehitwonderet Gotye sin «Somebody That I Used To Know» (2011), og satt sammen to av universets kjedeligste vokalister. Derulo har stilt seg greit oppå TikTok-hits det siste året, og tatt over verden på sitt vis. Adam Levine er nå den han alltid er. Nok en gang er dette like forglemmelig som en vanlig statusoppdatering.

Briis – «Return to Us»

Det er enkelt å klistre Sufjan Stevens-merkelappen på menn som mumlesynger med romklang og fingerplukket gitar. I dette tilfellet må man dobbeltsjekke om platen ikke er spilt inn i Michigan. Samtidig er det noe med harmoniene her som også minner om Askøys egen Magnet på sitt mest stemningsfulle. Norske Briis står likevel fram som solid, malmfull og enestående uten disse assosiasjonene. Tett på «Om du bare skal høre én låt denne helgen»-klisjé.

VISER DEG: Adrian Sellevoll, fremdeles dyktigere på foto enn på plate. Foto: OLIANDER TAULE/SONY

Adrian Sellevoll – «Vise deg verden»

«71 grader Nord kjendis»-aktuelle Sellevoll er samtidig aktuell med kjæreste. Her er en ny sak som oser av forelskelse – av det altoppslukende slaget. Som alltid noe helt for seg selv, på alle mulige måter. Her snubler ordene seg gjennom beat og seige synther uten å falle. Han har i alle fall tatt den økende interessen for messinginstrumenter spot on i den surrende bakgrunnssaksofonen.

jxdn – «drivers licence»

Imponerende kjapp cover fra en av TikToks tidlige popstjerner. Det er vel det beste man kan si om denne i overkant lavprisede rocketolkningen av Olivia Rodrigos superhit. Helt unødvendig, selv om han synger imponerende. Men hvorfor skal forenklet tøffetøffegitaren dukke opp i musikkfeeden til uforberedte ører? Er det ikke dette vi har konserter til? Åh, vent.

Lokoy og Moyka – «Murder in My Mind»

Sløtfacebassist Lasse Lokøy har en etter hvert ikke så veldig hemmelig side som produsent. Han er ute med et elektronisk album, med ulike vokalister, i et mye mykere landskap enn poppønken han er kjent som. «Murder in My Mind» er en nydelig og slentrende housesak som Moyka bidrar til er så langt fra den aggressive tittelen som overhode kan komme.