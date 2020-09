forrige











fullskjerm neste Oslo 20200930. Kultur-Norge holder appeller under en markering på Eidsvolls plass. Senere på dagen skal flere kulturbygg i Norge farges rødt. Foto: Jil Yngland / NTB

Kulturarbeidere markerte rødt farenivå foran Stortinget

– Vi spiller for livet, sang Åse Kleveland i gang onsdagens demonstrasjon foran Stortinget, mens svartkledde scenearbeidere trommet på flightcasene i håp om å bli hørt av politikerne innenfor.

NTB-Gitte Johannessen

Svartkledde og med munnbind trillet 50 lys- og lydteknikere og crew de svarte utstyrskassene gjennom Oslos gater onsdag. Opp Karl Johans gate bar det i to rekker fram til Eidsvolls plass foran Stortinget, der de tok oppstilling.

Svart er arbeidsfargen til denne yrkesgruppen, for å synes minst mulig når de arbeider rundt og bak scenen. Men onsdagens markering var preget av fargen rødt:

– Det er rødt farenivå, erklærte styreleder i GramArt, Ivar S. Peersen og sikter til at Regjeringen ønsker å avvikle kompensasjonsordningen for bransjens selvstendig næringsdrivende fra 1. november.

Laget nok lyd

Det vil få store konsekvenser, ifølge arrangørene bak RedAlert Norge:

Lysdesigneren Magnus Boyd, som tok initiativet til aksjonen, påpeker at 75 prosent av Norges lyd- og lysteknikere er selvstendig næringsdrivende, og vil miste «omtrent all inntekt» om kompensasjonsordningen avvikles.

– Da frykter jeg at flere av kollegene våre forlater bransjen i ren desperasjon, sa Boyd i sin appell, der han ba om at ordningen forbedres og forlenges.

– Jeg håper vi blir hørt, vi har iallfall laget nok lyd. Jeg håper regjeringen fanger opp signalene fra en samlet bransje, LO og opposisjon, sier Boyd til NTB.

Han bekrefter at arrangørene også inviterte kulturminister Abid Q. Raja, som fikk kraftig kritikk av en rekke av talerne.

– Kulturministeren holdt pressekonferanse på samme tid som markeringen, uten å nevne vår sak, påpeker Boyd.

«Nådestøt»

Blant dem som holdt appeller, var både bransjerepresentanter, artister, representanter for ulike kunstnerorganisasjoner og opposisjonspolitikere og LO-lederen.

– Vårt levebrød er tatt fra oss. Vi fikk yrkesforbud 12. mars. Våre politikere snakker om det som dugnad. For oss var det obligatorisk, sa Anne Cecilie Winther i Oslo Kru, som kalte avviklingen «et nådestøt».

– Det er helt uforståelig at Regjeringen velger å avslutte denne ordningen før et reelt alternativ er på plass, sa Stig Gunnar Ringen i kunstnerorganisasjonen Creo, mens artist Julie Dahle henstilte direkte til politikerne:

– Avslutter dere ordningen 1. november, drar dere ut kontakten av den fargerike bransjen vår. Mange må legge ned instrumentet, pennen og mikrofonen for godt.

Kan bli utradert

Regjeringen og kulturminister Abid Q. Raja fikk gjennomgå i appellene til Anette Trettebergstuen (AP) og Kari Elisabeth Kaski (SV). De minnet om at kulturlivet har vært i krise i sju måneder og fortsatt står midt i den.

– Dette vitner om en kulturminister som ikke forstår hvordan kulturlivet og deres bransjer fungerer, og som ikke lytter, sa Trettebergstuen, mens Kaski påpekte at bransjens 13 milliarder i årlig verdiskaping «ikke er småtterier»:

– Regjeringen må snart innse at det dere driver med, er næringsvirksomhet og verdiskaping, sa SV-politikeren.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sa i sin appell at den foreslåtte avviklingen «vitner om en manglende forståelse for og kunnskap om kultursektorens utfordringer».

– Vi risikerer at store deler av kultur- og eventbransjen utraderes. Da står vi igjen med et fattigere kulturliv og et fattigere Norge.

DumDum-kritikk

Mest direkte i kritikken mot Raja var rockerne i DumDum Boys, nærmere bestemt bassist Aslak Dørum – som grep mikrofonen etter at Prepple hadde dratt til med et par låter:

– Jeg håper at den kulturministeren som tydeligvis ikke tør å være til stede i dag, klarer å rive seg løs fra det klamme favntaket til Tom Cruise, heve blikket fra selfiestangen lenge nok til å snakke med noen voksne og skjønne hva det er som gjør at kulturlivet i Norge går rundt. Det er ikke ham! sa Dørum.

Onsdagens markering skal fortsette på kveldstid. Da vil et rødt lys tennes som faresignal ved over 100 kulturbygg og monumenter rundt i hele landet – i spennet fra Operaen og Nationaltheatret til klubbscener i Utkant-Norge.

– Stadig flere kommer til, opplyser Magnus Boyd i RedAlert Norge til NTB.

Publisert: 30.09.20 kl. 14:15