Mac Davis er død

Country-stjernen og låtskriveren bak mange av Elvis’ mest berømte låter, ble 78 år.

Mac Davis døde tirsdag etter en hjerteoperasjon, melder Billboard.

Artisten står blant annet bak Elvis-klassikerne «In The Ghetto» og «A Little Less Conversation». Han har også skrevet låter for Kenny Rogers, Dolly Parton , Glen Campbell , Tom Jones og Johnny Cash.

Davis fremførte også selv sine egne låter, og blant de mest kjente hitene er «Baby Don’t Get Hooked On Me», «Stop And Smell The Roses» og «Rock N Roll I Gave You The Best Years Of My Life».

– Mac Davis har vært min klient i over 40 år, men enda viktigere er det at han var min aller beste venn, sier manager Jim Morey i kunngjøringen og omtaler Davis som en «musikklegende».

David etterlater seg kone, tre voksne barn og flere barnebarn.

78-åringens karriere strekker seg over nærmere fem tiår, og han er forlengst innlemmet i Songwriters Hall of Fame og Nashville Songwriters Hall of Fame.

Davis har i tillegg høstet en rekke gjeve priser opp gjennom årene. På merittlisten står også flere jobber som TV-vert for «The Mac Davis Show».

