FERSK MOR: Rumer Moore, som har gått i sine foreldres fotspor og blitt skuespiller, har født sitt første barn.

Rumer Willis (34) er blitt mamma

Og Bruce Willis har blitt morfar, mens Demi Moore er stolt mormor.

Flere utenlandske medier melder om gladnyheten tirsdag kveld, deriblant Daily Mail, men Rumer og barnefaren Derek Richard Thomas har selv lagt ut nyheten på sin Instagram-konto.

– You are pure magic, skriver paret og røper at den nyfødte skal hete Louetta Isley Thomas Willis.

I kommentarfeltet har lykkønskningene allerede ramlet inn, også fra kjente navn som talkshow-vertinnen Ricki Lake, Hilary Duff og Melanie Griffith.

Og selvsagt fra Demi Moore.

– Pure love for this little birdie, skriver mormor med hjerteemoji.

Les også Rumer Willis er gravid Hollywood-stjernene Demi Moore (60) og Bruce Willis (67) blir besteforeldre for første gang.

Rumer Willis er den eldste av tre døtre som Bruce Willis og Demi Moore har sammen. Svangerskapet synes ikke å ha vært påvirket av alvorlige nyheter innen familien etter at de i februar gikk offentlig ut og bekreftet at han var dement, etter afasi-diagnose året før.

Willis’ demens skal ha forsterket seg det siste året, og dette skal være grunnen til at familien har valgt å være så åpen rundt actionheltens helsetilstand.