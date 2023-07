SPILLER BARBIE: Skuespiller Margot Robbie under promoteringen av filmen «Barbie» i Seoul i Sør-Korea 2. juli.

Vietnam forbyr «Barbie»: Viser omstridt kart av Sør-Kina-havet

Vietnamesiske myndigheter kaller kartet støtende, og stopper filmen fra å bli lansert i landet.

«Barbie» skulle i utgangspunktet ha premiere i Vietnam den 21. juli.

Årsaken til at filmen stoppes er at en scene i filmen viser et kontroversielt kart av områder som Kina har gjort krav på Sør-Kina-havet.

Vietnam mener dette krenker deres suverenitet.

Det melder statlige medier i Vietnam mandag, skriver Reuters.

– Vi vil ikke la den amerikanske filmen «Barbie» bli vist i Vietnam fordi den inneholder det støtende bildet av nipunktslinjen, sier Vi Kien Thanh som leder landets kino-departement til avisen Tuoi Tre.

Han viser til et kontroversielt kart der Kina viser at de mener de har krav på nesten hele Sør-Kina-havet. Sør-Kina-havet.Sør-Kina-havet er en avgrenset del av Stillehavet, og er et såkalt randhav utenfor Vietnam og Sør-Kina, begrenset i øst av Borneo-Filippinene. Taiwanstredet forbinder Sør-Kina-havet med Øst-Kina-havet. Malakkastredet forbinder Sør-Kina-havet med Det indiske hav. Kilde: Store norske leksikon Dette er kjent som «nipunktslinjen» ettersom det ofte blir illustrert via en stiplet linje med ni punkter som omfatter det meste av havområdet.

Info Konflikten i Sør-Kinahavet Syv land i Sørøst-Asia gjør krav på ulike øyer og havområder i Sør-Kinahavet. Under havet ligger det store energiressurser. Det er dessuten mye fisk og internasjonal skipsfart i området.

Kina gjør krav på mesteparten av Sør-Kinahavet. Begrunnelsen er historiske hendelser som Han-dynastiets ekspedisjon til Spratlyøyene i år 110.

Brunei, Filippinene, Kina, Malaysia, Taiwan og Vietnam gjør krav på hele eller deler av Spratlyøyene, en gruppe med over 750 øyer og rev. Vietnam, Filippinene og Malaysia styrer ulike øyer i øygruppen i dag.

Kina, Taiwan og Vietnam gjør krav på Paraceløyene, som består av over 30 øyer, sandbanker og rev.

Voldgiftsdomstolen i Haag slo i juli 2016 fast i en kjennelse at Kina ikke har territorielle krav på omstridte områder i Sør-Kinahavet. Kilder: NTB, GlobalSecurity.org, Wikipedia Vis mer

Vietnamesiske myndigheter har også tidligere forbudt filmer av samme grunn. I fjor ble Sonys film «Unchartered», med Tom Holland i hovedrollen, stoppet, skriver Reuters.