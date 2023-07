SEREMONI: Charles mottok den skotske kronen onsdag, men vi fikk ikke se ham bruke den gøyale hatten.

På plass i Skottland – fikk enda en krone

Den britiske kongefamilien var til stede i Edinburgh da kong Charles gikk igjennom nok en kroningsseremoni onsdag.

Kortversjonen Kong Charles deltok på en ny kroningsseremoni onsdag i Edinburgh i Skottland.

Kongen hadde med seg dronning Camilla samt prins William og prinsesse Catherine av Wales

Her ble kongen presentert de skotske kronjuvelene, inkludert den skotske kronen, men han fikk ikke kronen plassert på hodet. Vis mer

Trodde du den overdådige, to timer lange kroningen av britenes kong Charles i Westminster Abbey 6. mai var alt? Tro om igjen!

Onsdag gikk nemlig enda en kroningsseremoni av stabelen – denne gangen i Edinburgh i Skottland.

Her ble kongen presentert med de skotske kronjuvelene – Honours of Scotland, på engelsk – deriblant den skotske kronen, et septer og et sverd, skriver BBC.

1 / 4 HYSJ: Prinsen og prinsessen av Wales i samtale, tilsynelatende midt i seremonien. HATT MED FJÆR: Bue og pil, men ingen jeger. Dronning Camilla stilte opp med fjær i hatten som en del av drakten til Tistelordenen. ÆRESGJEST: Den skotske ponnien Korporal Cruachan IV fikk selvsagt delta i den kongelige prosesjonen. Her leid av en skotsk infanterist i kilt. SKARPT: Kong Charles måtte ta på et sverd under seremonien, men han tok ikke på den skarpe delen, heldigvis. forrige neste fullskjerm HYSJ: Prinsen og prinsessen av Wales i samtale, tilsynelatende midt i seremonien.

Regaliene ble fraktet til den nesten 1000 år gamle St. Giles’ Cathedral i en prosesjon hvor nesten 700 tjenestefolk fra marinen, hæren og luftvåpenet samt en ponni bidro.

Deler av den britiske kongefamilien var også til stede, deriblant dronning Camilla og prins William og prinsesse Catherine av Wales.

Festlighetene kulminerte, i vant stil, med en overflygning gjort av luftakrobatene Red Arrows i Royal Air Force.

En krone, men ingen kroning

Selve klimakset i den offisielle kroningsseremonien i Westminster Abbey 6. mai husker mange som øyeblikket da erkebiskopen av Canterbury nærmest skrudde kronen på plass på kongens hode.

Kong Charles trengte denne gangen derimot ikke bekymre seg for om kronen passet eller ei.

Skottland og England har nemlig vært et forent kongedømme siden 1707 (Storbritannia), og britiske monarker har siden den gang nøyde seg med én offisiell kroningsseremoni i Westminster Abbey, skriver People.

Onsdagens seremoni i Edinburgh var mer symbolsk, og kongen trengte bare å berøre kronen og avsi en ed, skriver People.

– Not our king!

Selv om Charles forble uten hodeplagg hele seremonien, fikk han likevel så hatten passet.

Før seremonien hadde flere fra antimonarki-gruppen Republic stilt seg opp med skilt, T-skjorter og tilrop lydende «not my king».

BBC melder at to kvinner i 20-årene ble arrestert for å forstyrre alminnelig fred og orden da de skal ha prøvd å klatre over et sikkerhetsgjerde mot prosesjonen.

Tidligere i år ble det kjent at den rådyre offisielle kroningen i Westminster Abbey ble betalt med offentlige midler. Også det vakte store protester fra republikkforkjempere.

HELE FAMILIEN SAMLET: I Edinburgh for å markere at Charles er konge – også av Skottland.