I GODE TIDER: I mai 2016 fikk Geitmyra matkultursenter for barn 3,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Det ble starten på et syv år langt byråkratisk mareritt som nå endelig ser ut til å løses. Fra venstre daglig leder Eivind Løvdal i matkultursenteret, gavesjef Sissel Karlsen fra Sparebankstiftelsen, matkultursenterets gründer Andreas Viestad og byrådsleder Raymond Johansen med Viestads visjon Geitmyra Byhage mellom hendene.

Fikk ja til å bygge på kommunal tomt - møter store protester

I syv år har Andreas Viestad og stiftelsen han opprettet, Geitmyra matkultursenter for barn, kjempet for å bygge drivhus i Oslos kommunale skolehager. Nå har han fått ja – til iltre protester.

Kortversjonen Tidligere matskribent Andreas Viestad og stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn har kjempet i syv år for å bygge drivhus i Oslos kommunale skolehager

Nylig fikk de endelig tillatelse, men møter sterk motstand fra Vern Geitmyra-aksjonen

Vern Geitmyra-aksjonen hevder kommunen kan ha lovet Viestad og matkultursenteret etablering allerede i 2016

Byrådsleder Raymond Johansen avviser dette, men innrømmer kontakt via SMS

Kommunen og kommuneadvokaten avviser anklager om regelbrudd

Geitmyra matkultursenter planlegger å sette i gang byggingen av drivhuset så fort de kan. Vis mer

Så tidlig som i 2016 presenterte den tidligere matskribenten Andreas Viestad og matkultursenteret planene om et besøksdrivhus i skolehagene på Geitmyra, bare et steinkast unna der matkultursenteret ligger, hvor også Viestad bor med sin familie.

En donasjon på 3,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen skulle finansiere drivhuset, men kommunalt byråkrati og sterk motstand fra en gruppe aksjonister, Vern Geitmyra-aksjonen, har trenert planene helt frem til i dag.

For en uke siden fikk imidlertid Andreas Viestad og Geitmyra matkultursenter for barn endelig tillatelse til å sette i gang byggingen av drivhuset – hele syv år senere.

Det liker Vern Geitmyra-aksjonen dårlig.

PROTESTERER: Vern Geitmyra-aksjonens leder Signe Kalsnes har i flere år søkt både å trenere og stoppe drivhusplanene hos flere etater i Oslo kommune og hos statsforvalter, men ikke nådd frem.

– Vår erfaring er at Viestad kun er opptatt av sin egen merkevare, og har sett seg ut den kommunale skolehagen som en arena for utvidelse av matkultursenterets virksomhet, sier Signe Kalsnes i Vern Geitmyra-aksjonen.

Til dette sier Andreas Viestad selv:

– Kalsnes er nok den som er mest opptatt av min merkevare. Hun refererer til oss som «Viestads matkultursenter», mens det i virkeligheten er en selveiende stiftelse. Faktum er at det ikke er jeg som skal bygge drivhus, det er Geitmyra matkultursenter.

ILDSJELER: Signe Kalsnes og Henrik Hovland er to av de ivrigste motstanderne av byggingen av et privat drivhus på kommunal tomt. De har jobbet mot planene i syv år.

Signe Kalsnes sier til VG at de mistenker at kommunen – ved Raymond Johansen – allerede i 2016 kan ha lovet Viestad at han skulle få etablere seg med besøksdrivhuset i den kommunale skolehagen.

– Det stemmer ikke, opplyser byrådsleder Raymond Johansen i en e-post til VG.

– Men det har vært noe kontakt via SMS, legger han til.

På et tidspunkt gikk nemlig Andreas Viestad direkte helt til topps og ba byrådsleder Raymond Johansen om bistand.

MILDT MAS: Andreas Viestad var i SMS-kontakt med byrådsleder Raymond Johansen flere ganger frem til 2019, viser korrespondanse som VG har fått tilgang til. Ifølge Johansen har han ikke hatt nær kontakt med Viestad etter frokostmøtet i 2016.

Tekstmeldingen ble ikke besvart, ifølge byrådslederens kontor.

Bakgrunnen for tekstmeldingen er, ifølge Viestad selv, at flere henvendelser gjennom de vanlige kanalene ikke førte frem.

– Da håpet jeg det kunne funke å purre helt til topps. Det å løfte saker, purre og mase er jo nettopp det små, frivillige organisasjoner må gjøre. Hvis ikke, skjer det ingenting.

GIVER: Administrerende direktør i Sparebankstiftelsen, André Støylen, truet i 2019 med å trekke tilbake milliongaven dersom ikke kommunen og Geitmyra matkultursenter for barn fant en løsning. I gaven var det et klart krav om at mottager også måtte drifte drivhuset, noe som først ikke kom klart frem i dialogen mellom de to partene. – Det var uheldig at dette ikke var kjent. Hele prosessen ble veldig forsinket. Alt av planer ble utsatt til det juridiske ble avklart, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

Andreas Viestad og matkultursenteret foreslår i 2018 å gi drivhuset i gave til kommunen, som fremdeles er positive, men nøler; dette kan være i strid med regelverket for offentlige anskaffelser.

Dette året foreslår også Andreas Viestad og matkultursenteret to ganger en konseptkonkurranse for å avgjøre hvem som kan drifte besøksdrivhuset, og i november havner saken på byrådslederens pult.

Der innkalles Bymiljøetaten og Kommuneadvokaten til møte for å «drøfte mulighetsrommet i avtaleutkast om mottak av drivhusgave fra Sparebankstiftelsen til Geitmyra matkultursenter».

Dokumentet er imidlertid unntatt offentlighet.

– Dialogen mellom kommunen og Kommuneadvokaten er fortrolig, opplyser både Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel og Kommuneadvokaten til VG.

RYSTET: – Det er helt uakseptabelt at folkevalgte nektes innsyn i en sak der byrådet og kommunale etater har brukt tre år uten å finne en løsning, uttalte Høyres gruppeleder og daværende byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, til VårtOslo i 2018. I likhet med Vern Geitmyra-aksjonen, VG og politikerkollega Hallgeir Bjercke (V) fikk han innsynsavslag fra Kommuneadvokaten.

Rett før påske i 2019, etter tre år, kommer avslaget:

Oslo kommune kan ikke ta imot besøksdrivhuset som gave.

En drøy måned senere, i slutten av mai, utlyser Oslo kommune derimot en konseptkonkurranse for aktivitet i de kommunale skolehagene på Geitmyra.

FIKK NEI: Andreas Viestad og daglig leder Eivind Løvdal fikk tommelen ned, men var likevel optimister etter avslagsmøtet på rådhuset i 2019. På samme møte foreslo de nemlig tre alternative løsninger overfor kommunen. To av dem inneholdt forslag om en konseptkonkurranse, noe de hadde gjentatt i flere møter med kommunen allerede året før.

16. januar 2020 underskriver Geitmyra Matkultursenter en femårskontrakt med kommunen. Kun én annen aktør, «Den grønne spiren», har vært interessert, men søkte aldri, ifølge foreningen selv.

Andreas Viestad og stiftelsen han grunnla er den eneste søkeren til konseptkonkurransen.

REKTOREN: – Jeg hadde aldri trodd at min egen direktør skulle utfordret ytringsfriheten på en slik måte, sier rektor Tore Faller ved Oslos kommunale skolehager om munnkurven han fikk fra Utdanningsetaten sommeren 2019, da han stilte seg på Vern Geitmyras side i den opphetede avisdebatten som oppsto etter at matkultursenteret vant konseptkonkurransen. – Jeg kan fortsatt ikke tro annet enn at han handlet på instruks fra rådhuset, mener han. VG har forelagt Utdanningsetaten rektorens utsagn, men de ønsker ikke å kommentere Tore Fallers uttalelser.

– Kommunen utlyser en konseptkonkurranse, midt i sommerferien, og med kriterier så skreddersydde for Matkultursenteret at bare Matkultursenteret sender inn en søknad om å delta. Deretter vinner Matkultursenteret konkurransen der de er eneste deltager, sier forfatter, samfunnsdebattant og styreleder for Naturvernforbundet Oslo Nord, Henrik Hovland.

Byrådsavdelingen, samt kommuneadvokaten, avviser at kommunale instanser har hatt til hensikt å omgå regelverket.

– Oslo kommune følger regler og skikk for offentlige anskaffelser, og det er hevet over tvil at regelverket er fulgt i denne saken, skriver byrådsavdelingen til VG.

AVVISER: Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten Richard Kongsteien avviser at Oslo kommune tilpasset konseptkonkurransen for oppføring av besøksdrivhus på Geitmyra til Andreas Viestad og Geitmyra matkultursenter for barn. – Den ble både utlyst på Doffin (kunngjøringsbase for offentlige anskaffelser. Red.anm.) og sendt ut til relevante organisasjoner. Tilbudet fra Geitmyra matkultursenter for barn svarte godt på de kriteriene som var satt, sier han.

Styreleder Roger Solheim i Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn og senterets avdelingsleder Renate Fuglseth er forundret over den sterke motstanden mot byggingen av drivhuset.

– Vi har bare et ønske om mer aktivitet for barn i skolehagen. Vi ser at det er uutnyttede muligheter der nede, sier Solheim.

Matkultursenteret kan bidra til at formålet om å drive læringsvirksomhet for barn oppfylles, mener styrelederen.

UTÅLMODIG: Andreas Viestad avviser at han fikk løfte fra Raymond Johansen om å jobbe frem Geitmyra Byhage under presentasjonen av den i 2016. – Nei, jeg fikk ikke noe løfte om det. Men vi har snakket mye med politikere, og jeg oppfatter at vi har et prosjekt som gjør at folk lett blir begeistret. Vi håper alltid de skal si at «nå er alt i orden». Men det blir jo aldri slik, heller ikke i dette tilfellet.

Avtalen med Oslo kommune går ut om halvannet år, i januar 2025. Ifølge avtalen skal tomten da tilbakeføres i opprinnelig stand, med mindre Oslo kommune som konsesjonsgiver bestemmer noe annet.

Daglig leder ved matkultursenteret, Eivind Løvdal, er likevel klar på at de vil oppføre drivhuset, tross den korte tidsfristen for å bygge og eventuelt rive før januar 2025.

– Vi er klare til å gå i gang og starter så fort som mulig, sier han.

Ifølge Bymiljøetaten er det foreløpig ikke vurdert hvorvidt kommunen ønsker å drifte drivhuset selv etter januar 2025, eller om eksterne kan drifte det videre.

Da må det uansett utlyses en ny anbudskonkurranse.

TÅLMODIGE: Styreleder Roger Solheim og avdelingsleder Renate Fuglseth forstår ikke motstanden mot å opprette et besøksdrivhus i de kommunale skolehagene. – Fordi vi har ikke sett noen gode argumenter for hvorfor man ikke skal skape mer og bedre aktivitet for barn inne i skolehagen, sier Roger Solheim, og presiserer at matkultursenteret ikke tar noen del av skolehagen.– Vi fortrenger ingen, vi fortrenger ingen aktivitet – vi skaper mer aktivitet der.