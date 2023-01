Oskar Westerlin.

Brudd for Oskar Westerlin

Oskar Westerlin og Victoria Røed Weinberger Torjussen er ikke lenger kjærester

Det bekrefter Torjussen til TV 2 fredag.

– Det var naturlig og ikke noe voldsomt som hadde skjedd, men heller det at vi hadde vokst fra hverandre, sier hun til avisen.

Hun beskriver bruddet som udramatisk.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Westerlin.

Westerlin er programleder, influencer, tik-toker, snapchatter og youtuber. Mannen fra Porsgrunn har over 450.000 følgere på TikTok, over 100.000 på Instagram og over 60.000 abonnenter på YouTube.

IKKE LENGER SAMMEN: Paret viste seg sammen for første gang på premieren av VGTV-programmet «Ikke lov å le på hytta».

Westerlin viste for første gang fram den tidligere kjæresten på rød løper i september. Da deltok de på premierefesten til «Ikke lov å le på hytta».

I fjor fortalte Westerlin til VG at de har vært sammen siden de var 17 år.

De gikk på barne-, ungdoms- og videregående skole sammen. Oskar var interessert allerede fra ungdomsskolen.

– Jeg prøvde meg allerede da, men så trakk jeg meg litt tilbake noen år før jeg satte inn støtet på videregående, sa Oskar i artikkelen.

Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.