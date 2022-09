FEIRING: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett etter regjeringens festarrangement i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag som ble holdt på Deichman Bjørvika, Oslos hovedbibliotek.

Prinsesse Märtha og Durek Verrett fikk betalt for å delta på internt TV 2-seminar

Prinsesse Märtha Louise (50) og forloveden Durek Verrett (47) var kritisk til norske medier på et internt TV 2-seminar. Honorarbeløpet er partene tause om.

– Verrett og prinsesse Märtha deltok på et internseminar for TV 2 Nyheter, TV 2 Sport og produksjonsenheten vår i Bergen fredag, i forbindelse med TV 2s markering av jubileet i Bergen i helgen, skriver nyhetsredaktør Karianne Solbrække i en tekstmelding til VG.

Denne helgen stilte prinsesse Märtha Louise og forloveden Durek Verrett opp i et eksklusivt intervju med TV 2 og programleder Linn Wiik, der første del ble sendt fredag og andre del lørdag.

Samme fredag deltok altså paret på TV 2s interne seminar. Der var tematikken og kritikken mye av den samme. Det handlet om hvordan de opplever norsk presse.

Paret fikk betalt for deltagelsen.

– Ja, de fikk et honorar for å komme på et internt seminar for å fortelle om hvordan de opplever TV 2 og norske mediers journalistikk. TV 2 har en årelang tradisjon for å invitere eksterne gjester om denne tematikken. Jeg mener vi har mye å lære av det, og at det gjør oss til bedre journalister, skriver Solbrække.

– Hva sa de på seminaret? Hvordan opplever de norske mediers journalistikk?

– Det er den samme kritikken som de har i intervjuet med Linn Wiik, inkludert at vi er selektive i kildebruken av stemmer vi bruker.

TV 2 la ut et utdrag av et eksklusivt intervju med paret fredag. Lørdag kom resten av den lange samtalen TV-kanalen hadde med prinsessen og forloveden.

Durek Verrett har fått krass kritikk for uttalelsene om en medaljong han hevdet hjalp ham med å bli corona-frisk, som selges for rundt 2000 kroner på hans egen hjemmeside.

I TV 2-intervjuet svarte Durek direkte på kritikken:

– Jeg bryr meg ikke. Mitt svar er at du ikke kjenner min verden. Det høres ut som at du er så innestengt i din boble at du ikke kan se noen andres kultur, perspektiv eller måte å leve livet på, sa Verrett.

– Ikke et premiss

Solbrække skriver at noen av gjestene som medvirker på Nyhets- og sportsseminaret kan bli kontaktet av redaksjonen for et ordinært journalistisk intervju i forbindelse med at de allerede er hos TV 2.

– Dette er ikke noe premiss for å delta på seminaret, det vurderes ut fra nyhetskriterier, og skjer uavhengig av selve seminaret. Det er selvsagt ikke betalt. Noen takker nei, og andre takker ja – og noen blir ikke spurt, skriver nyhetsredaktøren, og fortsetter:

– Verrett og prinsesse Märtha ønsket å stille til intervju, og når man har sett intervjuet med Linn Wiik, tror jeg ingen betviler at dette er et fritt og uavhengig, journalistisk intervju.

Historisk har TV 2 betalt honorar til dem som selv for eksempel driver foredragsvirksomhet, er frilansere og så videre, opplyser Solbrække, og sier de mener det er god forretningsskikk.

– Dette betales fra et seminarbudsjett, ikke fra redaksjonelle innholdsbudsjetter. Også har vi gjester som ikke mottar honorar.

Oppgir ikke pris

Solbrække ønsker ikke å opplyse om prisen, da hun mener det er de som mottar honoraret som bestemmer om de ønsker det skal offentliggjøres.

– Det kan de selvsagt fritt gjøre, for vi har ingenting å skjule. Vi betaler det som er bransjestandard for foredragsholdere, og det handler om respekt for at de har en jobb og bruker tiden sin hos oss.

I fjor var prinsessen aktuell med TV 2-programmet «Märtha», og denne sommeren ledet hun kanalens «Sommerfest fra Telemark».

VG har spurt prinsesse Märthas sekretær Carina Scheele Carlsen om hvor mye prinsessen og Durek fikk betalt for å delta på seminaret. VG har også spurt om bakgrunnen for at de valgte å stille på seminaret og i intervjuet.

– Det har vi selvsagt ingen kommentar til, skriver Carlsen i en tekstmelding.