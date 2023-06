ÅPNER OPP: Sophie Elise har brukt tiden siden februar til å bygge seg opp igjen som menneske, forteller hun i NRK-podkasten «Sommer i P2».

Sophie Elise om Instagram-bildet: − Følelsen av at nå kan alt forsvinne

I en ny podkast i NRKP2 forteller Sophie Elise Isachsen (28) utførlig om det dype sjokket hun fikk etter det skandaleombruste Instagram-bildet i februar der en venninne av henne holder en liten pose med noe hvitt.

Kortversjonen Sophie Elise Isachsen åpner opp i NRKP2s podkast om sjokket etter skandalen med Instagram-bildet i februar, der en venninne holdt en pose med noe hvitt i.

Hun forteller om konsekvensene for økonomien, forholdet til familie og venner, til NRK og avsluttede kontrakter.

Opplevelsen var en vekker, kort tid etter rehabilitering for pillemisbruk av spesielt Xanax.

Tiden frem til sommerpraten i P2 har Sophie Elise brukt på å være brutalt ærlig mot seg selv og fjerne folk fra livet som ikke ville henne godt. Hun mener nå at hun aldri har vært på et bedre sted i livet. Vis mer

– Dette har jeg aldri snakket offentlig om før, og fordi det ikke handler om bare meg, velger jeg mine ord med omhu. Et bilde av meg og en venninne som tok en selfie ble postet ved en feiltagelse, sier hun i podkasten «Sommer i P2».

Hun sier imidlertid ikke hva posen inneholdt.

– Hun holdt en liten pose med noe hvitt i hånden, og jeg skrev at livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen. Jeg avpubliserte bildet så fort jeg skjønte hva det kunne bli tolket som, men det var for sent. Bildet var blitt fanget opp og delt og var blitt omtalt om og om og om igjen, forteller Sophie Elise og ramser deretter opp hvilke konsekvenser det fikk for henne, både for økonomien, for forholdet til familie og venner, til NRK og for kontrakter som ble hevet.

– Følelsen av at nå kan alt forsvinne, sier hun.

Sophie Elise kaller opplevelsen en vekker, bare et halvt år etter at hun kom ut fra rehabilitering for pillemisbruk av spesielt Xanax, som hun kunne ta åtte til tolv tabletter av daglig.

Og hun var langt nede.

– Å lande etter en slik opplevelse krever mer enn en uke. Den første uken satt jeg bare i sofaen hos foreldrene mine og stirret ut i lufta. Jeg prøvde å se på TV, men ble kvalm av absolutt alt. Jeg kunne se folk jeg kjente på skjermen, og uansett hvem de var, var jeg sikker på at de hadde snakket om meg den siste uken – og ikke på den måten man drømmer om, sier hun.

Vendepunktet ble en kveld faren hennes kom hjem fra jobb og kysset henne i pannen, men Sophie Elise «var ikke annet enn full av skam», som hun uttrykker det.

– Jeg hadde allerede vært på rehab, man får ikke en sjanse til. Og lite visste jeg at dette på en måte var litt rehab, dette sjokket. Og tankene som poppet opp; at jeg hadde vært utro, at jeg hadde vært innlagt, de meldte seg igjen; dette er ikke meg, dette skjer ikke, jeg er ikke sånn.

Deretter forteller Sophie Elise hvordan hun tvang seg selv til å være brutalt ærlig mot seg selv, og hvordan hun måtte fjerne folk fra livet sitt som ikke ville henne godt.

Det har tatt henne tiden frem til sommerpraten med NRKP2 å kunne snakke om tiden etter skandalebildet ble delt i offentligheten, sier hun om podkasten som starter med fortellingen om hvordan hun fysisk elsket å stå ute når det stormet som verst hjemme i Harstad.

En storm hun har stått i hele livet, med media som nordavinden, ifølge henne selv.

– Om det skulle bli krise, har jeg alltid klart å stå oppreist i stormen, sier Sophie Elise som legger til;

– Jeg har aldri vært på et bedre sted.