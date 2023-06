EKSER: Den verdenskjente artisten Shakira og den tidligere fotballspilleren Gerard Piqué gjorde det slutt i fjor.

Shakira med nye detaljer om sjokkbruddet: − Alt skjedde på en gang

Den verdenskjente artisten bretter ut om hittil ukjente detaljer i et nytt intervju.

Det har gått ett år siden stjerneparet Shakira og Gerard Piqué bekreftet at de hadde gått hver til sitt etter 12 år sammen. Paret har sønnene Milan (10) og Sasha (8).

Siden den gang har det kommet frem at Piqué ble tatt på fersken med en annen kvinne, mens paret enda var sammen.

I et nytt intervju med det spanske magasinet People en Español forteller Shakira om hvordan hun angivelig ble forrådt av ektemannen samtidig som faren var innlagt på sykehus.

– Alt skjedde på en gang, understreker Shakira i magasinintervjuet.

Det var i juni i fjor at Shakiras far, William Mebarak Chadid, ble innlagt på sykehus etter et stygt fall.

Faren skadet seg mens han var på besøk hos Shakira i Barcelona, like etter at artisten hadde offentliggjort bruddet med Piqué.

– Mens han var på Milans (Shakiras sønn, red.anm.) første kommunion kommunionKommunion er et annet ord for den kristne nattverden., ble han alvorlig skadet i en ulykke. Jeg fant ut gjennom pressen at jeg hadde blitt forrådt mens faren min lå på intensivavdelingen, avslører Shakira til den spanske utgaven av magasinet People.

Les også Piqué åpner opp om tiden etter Shakira-bruddet: – Veldig lykkelig nå Tidligere Barcelona-stjerne Gerard Piqué (36) snakker for første gang om tiden etter bruddet med sangerinnen Shakira…

Kort tid etter bruddet bekreftet Piqué at han hadde et forhold til Clara Chía Marti (24), som er damen han var utro med.

– Jeg gjør fremdeles som jeg vil. Jeg vil være tro mot meg selv. Jeg kommer ikke til å kaste bort penger på å rette opp imaget mitt, sa Piqué i et intervju med den spanske storavisen El Pais i mars.

«Waka Waka»-artisten forteller at hun i ettertid har brukt musikken for å få kontroll på følelsene sine.

– Jeg har gått gjennom fornektelse, raseri, smerte, aksept, sorg, håp, bedrag, håp igjen, spenning. Så mange blandede følelser som jeg ikke trodde jeg kunne ha samtidig, har jeg fått brettet ut gjennom låtene mine, sier hun og legger til:

– Ikke for å forklare eller rettferdiggjøre meg selv – bare for å forstå og tolerere meg selv.

Siden bruddet med Piqué, har Shakira blitt koblet til stjerner som skuespiller Tom Cruise og Formel 1-stjernen Lewis Hamilton – noe Shakira selv ikke har bekreftet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post