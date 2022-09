Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta trakk fra skjønnhetsklinikken Nomi etter kritikken.

Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta: − Unnskyld

Nå kommenterer Rudjord og Skarbø i en podkast hvorfor de trakk seg fra skjønnhetsklinikken. Pia Tjelta unnskylder på Instagram.

– Vi har aldri ment at skjønnhetsbehandlinger er kvinnehelse, sier Synnøve Skarbø i podkasten «Synnøve og Vanessa» som ble publisert torsdag ettermiddag. Episoden er kun på 6 minutter.

De to forteller at det ikke har vært noen god uke.

– Det er to vrak som sitter her, sier Rudjord.

– Det har vært en grusom uke og dyrekjøpt lærdom, sier Skarbø.

De forteller at årsaken til at at ordet kvinnehelse ble brukt, var at de hadde en ambisjon om å starte en klinikk som var noe mer enn en vanlig skjønnhetsklinikk.

– Vi ville at denne klinikken - i tillegg til disse klassiske behandlingene - skulle tilby noe mer. Behandlinger som vi visste ikke var på markedet i Norge - eller som det var vanskelig å få tilgang på i det offentlige her til lands - og som handlet om helseutfordringer til damer. Det var vi såpass stolte av at vi ikke klarte å la være å snakke om det.

– Det var en tabbe, sier Synnøve Skarbø i podkasten.

VENNER: Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord da Jenny Skavlan og Thomas Gullestad giftet seg i 2014

– Det angrer vi så inne i hampen på, legger Vanessa Rudjord til.

Skarbø mener venninnene som kaller seg «troikaen» ble helt fartsblinde.

– Vi var så gira på at nå skulle vi i «troikaen» gründe noe sammen, så vi ble helt fartsblinde. Det er vi oppriktig lei oss for.

– Vi sier unnskyld til alle vi har skuffa og såret, sier Synnøve Skarbø.

Kjendistrioen Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord fikk kraftig kritikk etter at de brukte ordet kvinnehelse i forbindelse med lanseringen av skjønnhetsklinikken Nomi Oslo - som tilbyr estetisk medisin.

Skuespiller og designer Pia Tjelta. Her fotografert av VG i 2021.

Også Pia Tjelta beklager:

«Hvor feil går det an å ta? Veldig. Går det an å rette opp i feil man gjør? Jeg håper det», skriver Pia Tjelta torsdag på Instagram.

Hun forklarer at hun gikk inn i klinikken Nomi fordi hun så på dette som en «mulighet til å satse på et spennende selskap, og fordi det var inspirerende å skulle gjøre det sammen med mine to beste venner».

«Det var en feilvurdering fra min side», skriver hun.

«Unnskyld»

«Jeg skulle aldri gått inn i noe jeg ikke har kompetanse på, og det var en feil å omgi meg med begreper jeg ikke kjente konteksten til», skriver skuespilleren.

Hun sier at kritikken for det som er blitt oppfattet som spekulativ sammenblanding av kvinnehelse og estetisk helse, er derimot berettiget

«Jeg deler oppfatning med mange av stemmene i den påfølgende debatten», skriver Tjelta.

Tjelta sier at hun har brukt denne uken til å erkjenne at hun som synlig profil i offentligheten, har et særskilt ansvar, ikke minst overfor sårbare grupper.

«Derfor valgte jeg å trekke meg. Jeg er lei meg for at jeg ikke så mitt ansvar tydelig nok», skriver hun.

Tjelta presiserer at hennes kvinneideal ikke handler om utseende, men om hvem man makter å være i møte med andre.

«Og respekten for andres sårbarhet. Unnskyld», skriver hun.

– Helt panikk

Rudjord og Skarbø har valgt å kalle podcast-episoden for «To vrak». Rudjord forteller i podcasten at hun har behov for å fortelle bakgrunnen for «rent a wreck»-sitatet.

– Det sitatet ble lagt inn i et sent utkast i pressemeldingen av en PR-rådgiver sent på kvelden før pressemeldingen ble sent ut. Jeg svarte med en gang at det der er det mest lavpanna jeg har lest i mitt liv.

– Jeg sa at jeg skulle aldri siteres på det, forteller Rudjord i podcasten.

Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord på Costume Awards i 2018.

Videre forteller hun at pressemeldingen med det nå famøse sitatet likevel ble sendt til VG - og at hun ble fortvilet da hun leste sitatet i en publisert VG-sak.

– Jeg fikk helt panikk. Jeg ba om at VG skulle fjerne sitatet, sier Vanessa som erkjenner at de selv ikke er uten skyld.

– At den pressemeldingen ble sendt til VG, er vår feil, men jeg kan ikke leve med at det skal ligge der ute - uten at jeg fikk fortelle dette. Og jeg kjenner at det er godt å få sagt det til lytterne våre.

Fjernet podkast

Tirsdag kom nyheten om at de trekker seg fra prosjektet. I en pressemelding sto det:

– Vi er lei oss for måten begrepet kvinnehelse ble brukt i forbindelse med lanseringen. Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager overfor de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen.

Det var blant annet i denne podkasten de forrige uke slapp nyheten om at de skulle lansere skjønnhetsklinikken Nomi sammen med Pia Tjelta.

Tirsdag ble også episoden hvor de snakket om klinikken som het #Secret Project fjernet fra Spotify, PodMe og podkast-appen.

Synnøve Skarbø er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.