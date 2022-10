PREMIEREFEST: Durek Verrett og prinsesse Märtha på lanseringen til TV-serien «Power Women Norge» tidligere denne uken.

Durek og Märtha om krangler: Kaller henne «Snapperella»

Durek Verrett (47) og prinsesse Märtha (51) røper i ny podkast at de kan bli skikkelig sure på hverandre – og at de takler det på ulik måte.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Prinsessen og forloveden er kjent for å brette ut dype og intense kjærlighetserklæringer i full offentlighet. Men også de kan gå i strupen på hverandre.

I den nyeste episoden av Dureks podkast «Ancient Wisdom Today» er prinsessen gjest. Der snakker de om sin reise, som har bydd på «ups and downs», som Märtha beskriver det.

Durek forklarer at det ikke er så mye deres forhold til hverandre som byr på svingninger, men heller deres «forhold til omverdenen».

Men det kan altså gå en kule varmt også på privaten. Märtha forteller at deres fundament er transparens og ærlighet – og det å kunne dele alt.

– Også når jeg er sint, og når «Snapperella» kommer ut. Vi kaller meg «Snapperella» når jeg tenner til, sier prinsessen og ler.

Durek forklarer at det er han som har gitt henne kallenavnet.

– Fordi jeg er en stor «Jurassic Park»-fan, ga jeg deg et dinosaurnavn – «Snapperella», sier han.

– Jeg sier til alle at «Snapperella har ikke spist i dag», humrer han.

De to forklarer at når de krangler, kan Durek snu etter ti sekunder. Märtha på sin side sier spøkefullt at når han kommer tilbake og er forsonende, så ber hun ham om å gå, fordi hun trenger enda mer tid til å bli blid igjen.

– Når du blir «Snapperella», og tramper i gulvet og går mot døren – og jeg ser dette sinte barnet, så begynner jeg å le, sier Durek og legger til:

– Og så ender vi opp med å løse situasjonen.

De mimrer om en spesiell episode under en middag i New York, da Märtha sa noe som fikk Durek til å bli skikkelig opprørt.

– Jeg ble rasende, sier han og forklarer at han måtte forlate bordet fordi det var viktig for ham ikke å si noe respektløst eller ukjærlig til forloveden.

– Min venn som var der, spurte meg om hva jeg skulle, og jeg sa jeg måtte gå en tur, forklarer Durek og presiserer at han «kokte».

– Det formelig røk fra hodet mitt.

PÅ VIFT: Durek og Märtha på Maud Angelica Behns kunstustilling i Ås onsdag.

Durek forklarer at han måtte spørre seg selv hvorfor han ble så til de grader trigget, og hvor denne reaksjonen hans egentlig kom fra.

Han landet på at det handlet om noe et familiemedlem hadde sagt til ham en gang i tiden, og at det egentlig ikke dreide seg om Märtha.

Han gikk tilbake og sa unnskyld.

Märtha forteller at hun også gikk i seg selv og innså at hun kanskje hadde en tendens til å «dra ned» en entusiasme hos den hun snakket med.

FORELSKET Durek og Märtha i kulissene på TV-premiere mandag.

Durek forklarer at han liker å ta vare på Märtha og sine tre bonusdøtre, og at hanelsker å ha system i huset. Han tar gjerne klesvasken, selv om han ennå ikke har blitt helt venn med Märthas vaskemaskin.

– Det jeg gjør mest er å vaske og organisere, opplyser han.

Kontrovers

Det debatteres kraftig rundt prinsessens tittel og Dureks praksis som sjaman i disse dager. Den siste tiden har to foreninger valgt å avslutte sitt samarbeid med prinsesse Märtha på grunn av at de reagerer på Dureks utspill.

Både kong Harald (85), dronning Sonja (85) og kronprins Haakon (49) har uttalt seg og brukt ord som «kulturkollisjon» og «et vanskelig tema».

– På den ene siden har jo søsteren min forlovet seg, og jeg har blitt kjent med Durek Verrett og synes det er hyggelig å være sammen med han. Samtidig føler jeg veldig et ansvar for institusjonen, forklarte kronprins Haakon til TV 2 mandag.

Haakon sa videre at de skal «snakke og finne ut av ting», og de prøver å finne en «god vei fremover». Han synes det er naturlig at det skapes debatt, men at det «kommer til å ta en del tid» før kongehuset kommer med en beslutning rundt Märtha og hennes rolle i kongehuset.

Prinsessen har ikke selv kommentert den siste tidens kontrovers. I mai 2019, da Durek besøkte Norge for første gang, uttalte Märtha til TV 2 at det ikke var aktuelt for henne å si fra seg prinsessetittelen.

– Det er ikke noe jeg vurderer. Jeg er del av den familien, svarte hun da.

Tre måneder senere ble det imidlertid bestemt at prinsessen ikke skal bruke prinssessetittelen i kommersiell sammenheng.

Venter med bryllup

Prinsesse Märtha og Durek forlovet seg 7. juni i år. Noen bryllupsdato er ikke satt.

– Til alle som lurer på når bryllupet skal skje, så har vi har absolutt ingen anelse, sier de i podden.

– Akkurat nå trenger barna meg i Norge, og vi må pendle frem og tilbake en stund fortsatt, sier Märtha.

Durek forklarer at de ser frem til å stifte et felles hjem i fremtiden. Når Durek ikke er i Norge, så har han sin faste base i Los Angeles.